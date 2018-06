Vergessen wir mal die Schwindler oder Verschwender an den Rändern Europas. Lassen wir die Börse der schlechten Nachrichten geschlossen für einen kleinen Feiertag. Gratulieren wir Litauen, das sich schon etwas länger als andere Länder ehrlich zu machen versucht.

Litauen? Hat die EU-Kommission nicht noch kürzlich befürchtet, dort werde demnächst das Staatsdefizit den Maastrichter Grenzwert von drei Prozent gleich um das Dreifache übersteigen? So war es, im vergangenen Herbst. Gleich danach haben die Litauer in aller Stille den Gürtel enger geschnallt. So eng, dass Ministerpräsident Andrius Kubilius dieser Tage vor Journalisten frohlockte: "Was man der Bevölkerung zumuten kann, wird im Norden und im Süden der EU offenbar sehr unterschiedlich gesehen… Und als Lettland Hilfe vom Internationalen Währungsfonds brauchte, war das für uns erst recht Ansporn, es ohne Hilfe zu schaffen."

Man muss wohl auch von Litauens historischem Schicksal geprägt sein, um die Selbstüberschätzung in Brüssel so ironisch sehen zu können wie der Premier: "Das in Lissabon vereinbarte Ziel, die EU solle bis 2010 der ›wettbewerbsfähigste wissensbasierte Wirtschaftsraum der Welt‹ sein, hat mich immer ein wenig an die Parolen erinnert, die Nikita Chruschtschow in den fünfziger und sechziger Jahren in der Sowjetunion ausgegeben hat. Wir tun gut daran, bescheiden zu werden."

Bescheiden zu werden, hatten die Litauer schon vor genau zwanzig Jahren Michail Gorbatschow empfohlen. Der Kremlchef war in die damalige baltische Sowjetrepublik gekommen, um sie zum Verbleiben in der UdSSR zu überreden. Friedlicher als die Völker im Süden ließen die litauischen Bürger Bitten und Zornausbrüche über sich ergehen. Doch dann ertönte eine Stimme aus der Menge: "Es wird, Michail Sergejewitsch, nicht mehr möglich sein, nur bunte Farben an das Gefängnis der Völker zu tünchen!"

Diese Szene fiel mir wieder ein, als Litauen jetzt wegen eines schwarzen Gefängnisses Farbe bekennen musste. Im Reiterhof Antaviliai am Stadtrand der Hauptstadt Vilnius hatten englisch sprechende Arbeiter für die CIA 2004 einen Verhörkeller mit nur zum US-Stromnetz passenden Steckern eingerichtet. Das kam im vergangenen Herbst ans Tageslicht, nachdem europäische und internationale Institutionen bereits vor zwei Jahren von Polen und Rumänien Aufklärung über dortige geheime US-Verliese für Terrorverdächtige verlangt hatten. Die Rumänen antworteten glatt, sie hätten niemals einen ausländischen Flugpassagier unkontrolliert auf ihren Boden gelassen. Polen versteckt sich bisher hinter seinen Untersuchungen, die schon seit 19 Monaten unter strikter Geheimhaltung laufen.

Litauen, im vergangenen August von US-Medien an den Pranger gestellt, setzte im November einen Untersuchungsausschuss ein, der noch im Dezember seinen Bericht vorlegte. Der Geheimdienstchef und sein Vorgänger, der Botschafter in Georgien geworden war, verloren ihre Ämter. Auch dem Außenminister, der den Skandal herunterspielte, strich die Staatspräsidentin und frühere EU-Haushaltskommissarin Dalia Grybauskaite den Job.

Leicht ist es dem EU-Mitglied gewiss nicht gefallen, auf diese Art auch mit den Amerikanern ins Gericht zu gehen. Durch Terror und Krieg, die das Land seit 1940 unter Stalin, den Deutschen und erneut unter der Sowjetunion erleiden musste, verlor Litauen fast ein Drittel seiner Bevölkerung. Ein Trauma, das die meisten der heute 3,4 Millionen Bürger den ersten Garanten ihrer Freiheit in Washington sehen lässt. Umso mehr Respekt verdienen Mut und Demokratieverständnis, mit denen Ministerpräsident Kubilius mahnt: "Die USA sind zwar einer unserer wichtigsten Partner. Aber das rechtfertigt nicht, dass man mit im Grunde sowjetischen Methoden vorgeht."