Mit einem Wort hat Angela Merkel die Fantasie geweckt, und zwar in ganz Europa. Denn seit die Bundeskanzlerin im Élysée-Palast von der europäischen "Wirtschaftsregierung" gesprochen hat, freuen oder sorgen sich ihre Kollegen: Manche fürchten sich vor einem neuen europäischen Dirigismus. Andere wiederum hoffen, nun würden die Nationen endlich ihre Finanzpolitik besser aufeinander abstimmen. Und wieder andere rätseln nur, wie so etwas denn in der Praxis funktionieren könnte. Dabei eint fast alle eine Erkenntnis: So wie bisher kann es mit Europas Wirtschaftspolitik nicht weitergehen.

Spätestens seit Griechenland an den Rand des Abgrunds geraten ist, seit auch in Spanien und Portugal immer größere Haushaltslöcher entstehen, seit der Euro im Kurs fällt und allerorten über ein mögliches Ende der Währungsunion spekuliert wird, ist offensichtlich: Die EU muss die Mitglieder der Euro-Zone künftig nicht nur besser kontrollieren, sondern auch anders regieren.

Doch wie lässt sich das Wort von der "Wirtschaftsregierung" mit Leben füllen, wie schafft man einen besseren, den richtigen politischen Unterbau für die Währungsunion?

Sicher ist bislang nur, was nicht passieren wird: Auf keinen Fall wird die EU-Kommission dauerhaft das Kommando übernehmen. Weder der griechische Haushalt noch der deutsche, weder die französische noch die spanische Wirtschaftspolitik werden künftig überwiegend in der Brüsseler Behörde gemacht. Denn das wäre nicht nur ein politischer Albtraum – man stelle sich nur vor, dass Günther Oettinger der griechischen Regierung oder vielleicht auch einmal der Bundesregierung Anweisungen gibt, wie und wo sie den Rotstift ansetzen soll. So etwas verhindert auch die Rechtslage: Zumindest in Deutschland schränkt das Bundesverfassungsgericht durch die Urteile zum Maastricht-Vertrag und zum Lissabon-Vertrag die Delegierung solcher Kompetenzen nach Brüssel stark ein. Außerdem müsste für solche Reformen ein neuer europäischer Vertrag geschlossen werden, und den will derzeit niemand.

Interessanter ist daher die Frage, wie die Europäer im bestehenden Rechtsrahmen besser kooperieren können. Schließlich müssen künftig nicht nur griechische Betrügereien und finanzielle Probleme wie die der Regierungen in Spanien und Portugal dauerhaft vermieden werden. Die bislang schwerste Krise der Währungsunion zeigt auch, dass deren Basis nicht ausreichend ausgebaut ist: Es fehlt an der richtigen Koordinierung der Wirtschaftspolitik.

Die Lösung könnte, stark vereinfacht, im Umdenken der Regierungen und der nationalen Parlamente liegen. Wenn die Hauptstädte aus guten Gründen keine zentrale Behörde wollen, um Ordnung in die Währungsunion zu bringen, werden sie das eben selbst tun müssen: Sie müssen zur europäischen Wirtschaftsregierung werden – wie es der französische Präsident Nicolas Sarkozy unlängst ganz richtig formuliert hat. Das aber bedeutet, dass die Chefs in Berlin, Paris, Madrid und Athen künftig nicht nur die Wirkung ihrer Politik auf die Wirtschaft der europäischen Nachbarn berücksichtigen müssen. Sie werden sich auch besser abstimmen, mehr streiten und auf die Finger klopfen müssen: Auf jedem Brüssler Gipfel müssten die Kanzlerin und Co. wirklich miteinander reden, gemeinsam harte Entscheidungen treffen und sie zu Hause auch verteidigen.

Solch ein Kulturwandel mag wie eine Illusion wirken. Doch wie sonst will man den griechischen Brandherd löschen? Der Spekulation gegen Euro-Mitglieder weiter zuzusehen und Griechenland pleite gehen zu lassen, wäre nicht nur die politische Bankrotterklärung Europas. So etwas könnte auch für Deutschland extrem teuer werden. Also bleibt nur das Gegensteuern: Die Hellenen werden zum strengen Sparen angehalten (wie es die Finanzminister ja unlängst richtigerweise getan haben), das Finanzgebaren der Euro-Zonen-Mitglieder wird besser überwacht, und im Zweifel schlägt man früh und richtig Krach.