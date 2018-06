Als wahres Wunderwerk kommt die schwarze Box daher. Sie kostet gut 100 Euro und soll hochaufgelöstes Satellitenfernsehen empfangen, Musik vom MP3-Player abspielen, die Urlaubsfotos auf den Fernseher werfen und mit angestöpselter Festplatte zum idiotensicheren TV-Rekorder werden. Erst nach dem Auspacken offenbart sich, dass der brandneue Rekorder der Firma Logisat eine Macke hat: ausgerechnet die letzte Minute jeder aufgenommenen Sendung fehlt. Ein Fall für eine Reklamation?

Ein kurzer Blick ins Internet macht klar, dass man es hier mit einem systematischen Fehler zu tun hat, der bei allen möglichen Satellitenempfangsrekordern verschiedener Hersteller auftritt. "Die haben alle den gleichen Chip", verkündet "Stefan" aus Sachsen. Unter dem Usernamen "Ostkind" hat er mit drei Freunden das Internetforum comag.tv gegründet, in dem er nicht nur Rat, sondern auch gleich eine Lösung anbietet: In seinem Forum steht eine leicht modifizierte Betriebssoftware zum Download bereit, mit deren Hilfe der neue Satellitenempfänger einwandfrei funktioniert.

Solche Erfahrungen sind kein Einzelfall. Immer häufiger kommen neue Produkte als "grüne Bananen" auf den Markt: Richtig reif werden sie erst beim Kunden. Das gilt für den neuen BMW, der wegen fehleranfälliger Bordelektronik zum Händler zurückgerufen wird, ebenso wie für das teure Apple-Notebook, das erst dann voll funktionsfähig ist, wenn der Käufer zwei Stunden lang die vorinstallierte Software über das Internet aktualisiert. Auch bei der kommende Woche beginnenden Cebit werden mit Sicherheit wieder alle möglichen grünen Bananen angeboten. Das Prinzip der Unausgereiftheit ist längst nicht nur auf technische Produkte beschränkt: So ist es etwa im Onlinejournalismus durchaus üblich, unzureichend geprüfte Artikel zu veröffentlichen und nach den ersten Protesten kundiger Leser fix nachzubessern. Unter Experten ist vom "Aal-Prinzip" die Rede: "Andere arbeiten lassen".

Die Cebit – grenzenlos vernetzt Computermesse Cebit Die weltgrößte Computermesse Cebit, Hannover, 2. bis 6. März, steht ebenfalls im Zeichen des Zusammenwachsens von Kunden, Lieferanten und Herstellern im Internet. »Connected Worlds« nennen die Messemacher ihr Leitthema, das sich wie ein roter Faden durch alle Ausstellungsbereiche ziehen wird. Vorbild ist das grenzenlose Geschnatter in den Communitys des Web 2.0. Allzeit vernetzte Hardware – vom internetfähigen Handy bis zum E-Book mit Drahtlosverbindung zum Onlinebuchhändler – soll die Geschäfte in der digitalen Gesellschaft beflügeln. Webciety Für den entsprechenden Ausstellungsbereich haben die Cebit-Macher im vergangenen Jahr den Begriff »Webciety« geprägt, der das Zusammenwachsen von »society« und »web« zur Netzgesellschaft bezeichnen soll. Diesmal soll es noch bunter, lauter und vernetzter zugehen. Wer hier nach einer gemütlichen Leseecke Ausschau hält, ist garantiert fehl am Platze.

Studien, die den Trend mit harten Zahlen belegen, fehlen weitgehend – die Hersteller reden darüber nur ungern. Doch es gibt Indizien. Vor allem die Boomprodukte aus den Elektronikmärkten – vom Flachbild-TV bis zur drahtlosen Telefonanlage – fallen in Testlabors durch mangelnde "Gebrauchstauglichkeit" auf. "Wenn wir uns mit den Herstellern zu Hintergrundgesprächen treffen", sagt Peter Knaack von der Stiftung Warentest, "hören wir immer wieder, wie stark der Druck geworden ist, neue Geräte aus Mangel an Geld und Zeit unfertig auf den Markt zu bringen".

"Wer bis zu Ende entwickelt, sieht zu, wie andere das Geschäft machen"

"Die Zahl der Produktvorankündigungen nimmt seit Jahren zu", bestätigt Klaus Backhaus vom Institut für Anlagen- und Systemtechnologien der Uni Münster. Schon 1998 hat er in einem Buch vor der "Beschleunigungsfalle" gewarnt: Immer kürzere Produktlebenszyklen verhindern, dass die Entwicklungsingenieure ihre Arbeit in Ruhe zu Ende führen können. Am Ende stellen sich die Unternehmen damit selbst ein Bein. Fallen sie bei ihren Kunden zu oft mit Bananenprodukten auf, ist der Imageschaden enorm. Doch noch tiefer sitzt die Angst, einen neuen Techniktrend zu verschlafen. "Wer bis zum Ende entwickelt, muss zusehen, wie andere das Geschäft machen", sagt Jürgen Ripperger vom Prüflabor für Gebrauchstauglichkeit des Verbands für Elektrotechnik (VDE).

Markenhersteller seien weniger betroffen. Grüne Bananen entdeckt Ripperger vor allem bei sogenannter Chargenware. Dort bleibt ein möglicher Schaden durch Garantieleistungen oder Rücknahme überschaubar. Denn ist der Container mit den neuen Festplattenrecordern aus Fernost erst einmal "abverkauft", verschwindet das Gerät sowieso wieder vom Markt.

Am ausgeprägtesten ist die Beschleunigung der Produktlebenszyklen in der Mikroelektronik, dem Vater aller Technikbooms der letzten Jahrzehnte. "Rund 90 Prozent der Produkte, die wir am Ende eines Jahres in unserem Portfolio haben, hatten wir am Anfang eines Jahres noch nicht", sagt Martin Strobel, Sprecher des Chip-Herstellers Intel, stolz. Bei den Mikroprozessoren funktioniert der Schweinsgalopp erstaunlich gut, fehlerhafte Hardware ist nur in den seltensten Fällen die Ursache für ein Bananenprodukt. Probleme macht fast immer die Software.

Das hat nicht nur mit übereilter Programmierung zu tun. Es hängt auch mit dem wachsenden Bedürfnis nach immer individuelleren Produkten zusammen. Der eine will seine Digitalkamera an den Satellitenreceiver anschließen, der andere das Fernsehprogramm zeitversetzt sehen, der Dritte PowerPoint-Folien vom USB-Stick darstellen lassen. Technisch ist das alles möglich, doch je mehr Optionen ein Gerät bietet, desto komplizierter – und fehleranfälliger – wird es. "Anstatt alle Varianten erst einmal im Labor oder von der Marktforschung testen zu lassen, bringen die Unternehmen sie lieber direkt auf den Markt und lassen die Kunden entscheiden", sagt Frank Piller, Chef der Gruppe für Technologie und Innovationsmanagement an der RWTH Aachen.