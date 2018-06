Alexander Gerhard-Madjidi sollte am Montag dieser Woche in einer A340 sitzen und den Airbus mit 850 Stundenkilometern von Frankfurt nach Dallas steuern. So stand es im Dienstplan. Doch der Pilot der Deutschen Lufthansa blieb am Montagmorgen um 10.20 Uhr am Boden. Er flog nicht in die Sonne von Texas, sondern stapfte durch den Regen von Frankfurt Rhein-Main. Alexander Gerhard-Madjidi legte die Arbeit nieder. Zugleich ist das Vorstandsmitglied der Vereinigung Cockpit Antreiber in einem der ungewöhnlichsten Arbeitskämpfe der vergangenen Jahre. Die Pilotengewerkschaft streitet mit der Deutschen Lufthansa um die Macht im Konzern.

100 Millionen Euro Schaden wären nach Angaben der Lufthansa entstanden, hätten die Piloten tatsächlich bis Donnerstag ihre Arbeit verweigert. Erst das Arbeitsgericht Frankfurt konnte am Montagabend Gerhard-Madjidi und seine Kollegen davon abbringen, den teuersten Streik der Konzerngeschichte durchzuziehen. Seit Dienstag früh sitzen seine Kollegen wieder im Cockpit. Freitag sollen alle Kranichflieger pünktlich starten und landen. Die gute Nachricht für die Passagiere ist auch eine gute für die Deutsche Lufthansa. Das Unternehmen fühlt sich bestärkt darin, dass nun bis zum 8. März um Tarifgehälter und nicht um die Strategie der Lufthansa verhandelt wird. Dann endet die zweiwöchige Friedenspflicht der Gewerkschaft.

Den scharfen Disput mit den Piloten konnte die Richterin aber nicht entschärfen. "Das Konfliktpotenzial bleibt", sagt Gerhard-Madjidi. Wer ihn am Montag begleitete, bekam ein Gefühl dafür, warum es für Unternehmen wie die Lufthansa gefährlich werden kann, wenn einzelne Berufsgruppen über ihre speziellen Interessen verhandeln. Im schlimmsten Fall laufen deren Ziele denen des gesamten Konzerns zuwider – und denen der anderen Beschäftigten. Gerhard-Madjidi gibt diesem Konflikt ein Gesicht. Eines, das so gar nicht nach Rebell aussieht.

Das Kinn glatt rasiert, der Teint blass, die Wangen ohne Kanten. Auch die kurz geschorenen Haare wirken bei diesem 32-jährigen Mann eher brav als frech. Sein schmaler Körper steckt in der typischen blauen Uniform mit drei goldenen Streifen am Jackett, einer davon ist etwas dicker. Seine Kollegen erkennen daran sofort, dass er ein Senior First Officer ist und damit den zweithöchsten Rang der Lufthansapiloten besitzt. Seit neun Jahren sitzt Gerhard-Madjidi im Cockpit, zunächst in einer A320, heute im Langstreckenflugzeug A340. Fliegen ist sein Lebenstraum. Direkt nach dem Zivildienst bewarb er sich bei der Lufthansa. "Ich wollte schon immer Pilot werden", sagt er.

An diesem Montag hat sich Gerhard-Madjidi die Uniform nur angezogen, weil er für die Pilotenvereinigung Cockpit Flagge zeigen will. Die Splittergewerkschaft setzt sich für die Interessen der Piloten innerhalb des Lufthansa-Konzerns ein. Ein Großteil der 4500 Lufthansa-Piloten ist dort organisiert. Allein in Frankfurt begleiten Gerhard-Madjidi am Montagmorgen Hunderte Kollegen zu einem riesigen Glaskasten, der auch Lufthansa Aviation Center genannt wird. Das ist die Konzernzentrale.

Der Cockpit-Vorstand ist begeistert, als er in die Menge blickt. "Wunderbar", sagt er. Einige Piloten halten bedruckte Schilder in die Luft. "Stoppt den Ausverkauf", kann Gerhard-Madjidi darauf lesen oder: "Wo Lufthansa draufsteht, muss Lufthansa drin sein."