Anreise: Flug nach Lima etwa mit Delta Air Lines (de.delta.com) oder mit KLM (www.klm.com). Von Lima starten regelmäßig Flüge nach Pucallpa

Amazonas: Auch wenn es natürlich erscheint, den Amazonas – wie die Autorin – flussabwärts zu bereisen, empfehlen Experten, die umgekehrte Reiseroute – also von Belém oder Manaus aus stromaufwärts. Der Grund: Die Schiffe weichen der starken Strömung in der Flussmitte aus und fahren dichter am Ufer – man sieht also mehr! Die Strecke Pucallpa (Peru) – Manaus (Brasilien) ist heute fast grundsätzlich in drei Einzelabschnitten zurückzulegen. Umgestiegen wird in Iquitos (Peru) am Zusammenfluss von Rio Ucayali und Rio Marañon zum Rio Amazonas. Ein weiterer Stopp ist heutzutage wegen der strengen Grenzkontrollen (Drogenhandel!) im Dreiländereck Peru/Kolumbien/Brasilien nötig. Von Santa Rosa (Peru) quert man dort den Rio Ucayali mit einer Fähre (1,50 Euro) und nimmt in Tabatinga (Brasilien) auf ein Schiff nach Manaus.

Fracht-/Schnellboote: Fast alle Frachtschiffe, die auf dem Amazonas unterwegs sind, nehmen auch Passagiere an Bord. Tickets telefonisch und per Internet zu reservieren ist quasi unmöglich, Auskunft bekommt man üblicherweise am Hafen an der Capitanería – bezahlt wird direkt an Bord (und am besten NUR an den Kapitän). Auf den Handelsschiffen kann man auf Deck in der Hängematte (Hamaca) reisen oder in einer (engen, stickigen und vergleichsweise teuren) Kabine. Die Hängematte ist auf jeden Fall die bessere Alternative! Rechtzeitiges Erscheinen an Bord sichert einen guten Platz, die Matte und Befestigungshaken müssen grundsätzlich mitgebracht werden. Verpflegung ist inklusive, da sie üblicherweise aber aus wenig mehr als Reis und Bananen besteht, empfiehlt es sich, Proviant und vor allem sauberes Trinkwasser mit an Bord zu bringen. Außerdem wichtig: Moskitospray und Toilettenpapier.

Die Schnellbote brauchen meist nur ein paar Stunden für dieselben Strecken, sie transportieren zwischen 30 und 50 Personen in Reisesitzen. Essen und gekühlte Getränke werden serviert.

Pucallpa-Iquitos: nur Frachtschiffe, 3-4 Tage, Abfahrt beinahe täglich, Hängematte ca. 20 Euro, Kabine ab 35 Euro.

Iquitos-Santa Rosa: im Frachtschiff ca. 3 Tage, Abfahrt üblicherweise Mo-Sa 6 Uhr, Hängematte ab 20 Euro, Kabine ab 40 Euro. Im Schnellboot 8 bis 10 Stunden, Abfahrt Di-So 5.30 Uhr, ab 50 Euro.

Tabatinga-Manaus: im Frachtschiff 4 Tage, Abfahrt Mi und Sa, ca. 14 Uhr, Hängematte ab 60 Euro, Kabine ab 330 Euro. Im Schnellboot 1,5 Tage, Abfahrt Do ca. 8 Uhr, ab 170 Euro

Kreuzfahrt: Unglaublich viel bequemer verläuft eine Amazonas-Kreuzfahrt, z.B. auf der MS Bremen – dem Expeditionsschiff von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten. Vom 11.4. bis 25.4. befährt die MS Bremen den Amazonas stromaufwärts von Belém bis Iquitos, stromabwärts zurück nach Belem geht es vom 26.4. bis 9.5.2010. Mit Zodiacs und auch zu Fuß erkunden die Gäste mehrmals am Tag die Seitenarme des Flusses und sehen zahlreiche Tiere und Pflanzen des Urwalds. 16 Tage inkl. Flug ab/bis Frankfurt, Vollpension und zahlreichen Ausflügen, ab 8088 Euro. www.hlkf.de, Tel. 01803/41 21 41

Auskunft: Peruanische Botschaft in Deutschland, Tel. 030/206 41 03, www.botschaft-peru.de

Brasilianisches Tourismus-Bureau, Tel. 069/96 23 87 33, www.embratur.gov.br