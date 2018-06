Die ZEIT: Die Raphael-Schule ist als Heilpädagogische Waldorfschule die einzige in Hamburg, die Kinder mit den unterschiedlichsten Behinderungen aufnimmt. Was versprechen Sie sich davon?

Rüdiger Wohlfeld: Wir glauben, dass die Schwachen den noch Schwächeren helfen können. In unseren Klassen treffen geistig behinderte Kinder auf emotional auffällige Kinder und solche mit Lernschwierigkeiten. Manchmal sind wir aber auch für psychisch kranke Kinder, die an den normalen Schulen scheitern, der letzte Rettungsanker.

ZEIT: Wie schaffen Sie es, den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden?

Wohlfeld: Das funktioniert nur, indem wir uns am Entwicklungsstand jedes Einzelnen orientieren. Wir müssen stark differenzieren. Trotzdem lassen wir die Kinder die gesamte Schulzeit über in einer Klasse zusammen. Es gibt kein Sitzenbleiben und kein Klasse-Überspringen. Was der Einzelne leistet, zeigt sich oft in den schriftlichen Arbeiten. Die einen schreiben und gestalten mehrere Seiten, ein anderer malt nur zwei Wörter aufs Papier, was aber eine ungeheure Leistung für dieses Kind ist. In der Oberstufe können die Jugendlichen in vier Werkbereichen intensiv handwerkliches Können erwerben. Die Schule dauert zwölf Jahre und kann mit einem Hauptschulabschluss enden, mehr kommt es uns aber noch auf die Stärkung der Persönlichkeit an.

ZEIT: Worin unterscheidet sich Ihre Schule von den staatlichen Sonder- und Förderschulen?

Wohlfeld: Zunächst vor allem darin, dass wir nicht nach Behinderungen trennen. Wir gehen davon aus, dass in jedem Menschen ein gesunder Kern steckt, egal, wie ausgeprägt die Behinderung ist. Nur kann sich dieser Kern eben oft nicht zeigen. Es stellt sich jedoch heraus, dass sich die Kinder im gegenseitigen Umgang miteinander sehr gut tun. Ein autistisches Kind zum Beispiel, bei dem selbst der Lehrer oft Probleme hat, eine wirkliche Beziehung herzustellen, kann bei uns erleben, wie selbstverständlich es von den Kindern mit Down-Syndrom integriert und aufgenommen wird.

ZEIT: Sie bezeichnen sich als "Schule für Seelenpflege", ein Begriff, der noch von Rudolf Steiner geprägt wurde. Hat er heute noch Gültigkeit?

Wohlfeld: Rudolf Steiner hat gesagt, es komme nicht nur auf die körperliche Pflege behinderter Menschen an, sondern vor allem auf ihr seelisches Wohlbefinden. Wir müssen uns als Lehrer oft selbst auf diesen Pflegebegriff zurückbesinnen. Aber wir beobachten immer wieder, wie Schüler hierherkommen und erst mal aufatmen, weil der Druck und das Unbehagen plötzlich weg sind, das sie aus anderen Schulen kennen. Ein Mädchen kam erst in der 9. Klasse zu uns. Sie hatte Depressionen und sich an ihrer früheren Schule extrem zurückgezogen und verweigert. Nach wenigen Wochen bei uns ist sie regelrecht aufgeblüht.

ZEIT: Derzeit wird sehr viel von Integration und Inklusion behinderter Kinder in die normalen Schulen gesprochen. Gerade durch die Hamburger Schulreform sollen sich die Strukturen stark ändern, Förderschulen in einigen Jahren überflüssig sein. Erscheint das aus Ihrer Perspektive sinnvoll?

Wohlfeld: Wir glauben nicht, dass die normalen staatlichen Schulen wirklich alle Kinder auffangen können. Integration und Inklusion lassen sich nicht von oben verordnen. Solange Menschen erschrocken zurückweichen, wenn sie eine Gruppe Behinderter sehen, ist eine Menge zu tun. Wie stark eine Gesellschaft wirklich ist, zeigt sich immer auch in ihrem Umgang mit den Schwächsten. Uns werden seit Jahren systematisch die staatlichen Finanzierungshilfen gekürzt. Im Vergleich zu 2007 bekommen wir pro Monat 27.000 Euro weniger. Wir mussten sechs Lehrerstellen einsparen, und die Gehälter fallen niedriger aus. Es ist kein gutes Gefühl, dass unsere Arbeit offenbar so wenig wertgeschätzt wird. Wir bekommen oft Kinder, die woanders als nicht beschulbar gelten. Nur selten schaffen wir es, künftige Steuerzahler aus unserer Schule zu entlassen. Vielleicht aber ist gerade das der Maßstab, an dem uns die Schulbehörde misst.

Die Fragen stellte Jeannette Otto