Die Scrabbler-Szene fiebert der ersten deutschen Meisterschaft entgegen. 80 Spielerinnen und Spieler werden im Mai in Bad Kissingen zum Wettstreit um den offiziellen Titel antreten.

Jeder Teilnehmer hat in der Vorrunde 20 Partien zu absolvieren. Die beiden Spieler, die am Ende die meisten Siege aufweisen, bestreiten anschließend das Finale. Dieses wird, wie die gesamte Veranstaltung, im Stadtsaal ausgetragen. Interessenten haben die Möglichkeit, den Koryphäen im Endspiel quasi über die Schulter zu schauen. Über Leinwand kann das Publikum die beiden entscheidenden Partien live mitverfolgen, Einlass ist am 16. Mai um 11.15 Uhr.

Die hier abgebildete Spielsituation erlaubt einen sogenannten Neuner (ein über die Felder 15A bis 15H gelegtes Wort würde dreimal dreifach zählen). Allerdings wohl nur theoretisch, da die Buchstabenkombination keine Lösung herzugeben scheint. So stellen "nur" rund 90 Punkte das Optimum dar.

Das Rätsel als PDF "

Lösung aus Nr. 9:

Die TÜFTLER auf N6–N12 bzw. 13I–13O brachten 73 resp. 78 Punkte, mit 95 Zählern dotiert war das Wort FLATTERE auf 6A–6H.

Es gelten nur Wörter, die im Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 25. Auflage, verzeichnet sind. Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de