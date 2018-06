Im Jahre 2009 erwarb die Bayerische Staatsbibliothek mit industrieller und staatlicher Hilfe für sehr viel Geld – man spricht von mehreren Millionen Euro – von Hubertus Fürst Fugger-Babenhausen zwei kostbare Handschriften. Das geheime Ehrenbuch der Fugger wurde von Johann Jakob Fugger in Auftrag gegeben und entstand in den Jahren 1545 bis 1549. Dazu kommt eine prachtvoll kolorierte Kupferstichgalerie mit 138 Porträts der Augsburger Kaufleute. Die Neuerwerbungen sollen von März an der Öffentlichkeit gezeigt werden, dabei darf allerdings den edlen Exponaten nichts zustoßen. Darum zeigt die Bibliothek die Bücher in digitalisierter Form auf einem großen Bildschirm. Um die erhofften Besucherscharen aber nicht zu sehr zu enttäuschen, setzt man bei der Präsentation auf ein ausgesprochen avanciertes, ja spektakuläres Verfahren. Jeder Besucher kann in den virtuellen Büchern blättern. Er kann sie drehen und wenden, heranholen und wegschieben – er muss nur mit den Händen in der Luft herumfuchteln. Der erwünschte "Wow-Effekt" erscheint gesichert.

IPointer nennt das Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik (Heinrich-Hertz-Institut, kurz HHI) in Berlin das dazugehörige Gerät zur Gestensteuerung. Mit Kameras überwacht es die Fingerspitzen der Benutzer, berechnet deren Position im Raum, verfolgt die Bewegungen und interpretiert das gescannte Gefuchtel. Ein großzügiges Wischen wird als gestikulierter Befehl für "weiterblättern" ausgelegt. Zieht man mit beiden Händen das virtuelle Bild an sich heran, wird das Objekt vom Rechner vergrößert. Bewegt man die Hände, als drehte man eine große Kugel, wird auch das Buch gedreht und man kann sich den Goldschnitt im Detail ansehen.

Der Computer versteht die vorverbale Sprache der Hände

Wer über Gesten mit einem Computer kommuniziert, merkt sofort, dass dies eine sehr spezielle Erfahrung ist. Denn ist die Gestensteuerung nur gut genug programmiert, empfindet der Mensch diese Art, sich zu unterhalten, als geradezu naturidentisch. Der Rechner wird zu einem – körperlich erfahrbaren – Gegenüber, das die anthropologisch uralte, vorverbale Sprache der Gebärden versteht.

Wie wir uns mit dem Computer unterhalten, sagt alles über unser Verhältnis zu ihm. Früher, fast 30 Jahre ist es her, war der Rechner eine Maschine, der man auf der sogenannten Kommandozeile schriftliche Befehle wie "rename" (umbenennen) oder "diskcopy" (Diskette kopieren) gab. Informatiker um Alan Kay am kalifornischen Xerox-Forschungszentrum Parc änderten die Beziehung drastisch, als sie in den siebziger Jahren die grafische Benutzeroberfläche erfanden, auf der man Befehle ("lege diese Datei in jenen Ordner") per Mauszeiger erteilt. Apple, Sun, Microsoft bedienten sich dieser Idee. Und aus einer Maschine wurde der großzügige Freund, der uns schließlich ins Internet lotste. Zahllose Versuche gab es, mit dem Freund auch zu reden – doch der versteht Gesprochenes nicht gut und reagiert noch schlechter, maschinenhafter.

Anders beim Anfassen: Berührungsempfindliche Bildschirme öffneten einen neuen Kommunikationskanal. Weltweit holt man sich inzwischen über die Touchscreens von sogenannten Kioskssystemen seine Flug- oder Bahntickets, eine Wegbeschreibung oder Bargeld. Touchscreens verbreiten sich rasant; selbst Waschmaschinen werden schon so gesteuert. Viele Menschen drücken an einem neuen Gerät zuerst einmal auf den Bildschirm. Erst wenn der nicht reagiert, wird nach einer Tastatur gesucht.

Dass sich der Körperkontakt zum Rechner nicht im Antippen erschöpft, lernte die Welt von der Firma Apple. 2007 zeigten iPhone und iPod touch, dass sie auch liebevolles Streicheln und energisches Schütteln sowie die Behandlung mit zwei Fingern gleichzeitig verstehen. Die Kneif- und Spreizgesten zum Vergrößern oder Verkleinern von Texten und Bildern auf dem iPhone sind inzwischen längst zu global verständlichen Gesten geworden.

Multitouch als Technik, die dem Touch-Bildschirm ermöglicht, mehrere Berührungen gleichzeitig zu registrieren und zu lokalisieren, ist heute ein großes Medienthema. Multitouch-Displays wie das iPhone wollen plötzlich alle Handyhersteller im Angebot haben. Motorola, Palm Pre und neuerdings, nach einem Update, auch Google mit seinem Nexus One bieten schon ähnliche Geräte. Ab Ende März liefert Apple mit dem iPad einen Zwitter aus iPod und Computer aus, der dieselbe Technik auf größerer Bildschirmfläche beinhaltet.