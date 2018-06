Jaja, der 8. März: An diesem Tag streikten die Frauen von St. Petersburg, gingen auf die Barrikaden und lösten dadurch eine Revolution aus. Dann kam Lenin. Das war 1917. Der Weltfrauentag war geboren. Die Folgen sind bekannt. Allerdings kann Österreich, ganz entgegen dem Trend, in der Frauenpolitik einen schönen Erfolg verbuchen. Hier verdienen Frauen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen am Arbeitsmarkt bei gleicher Tätigkeit nach wie vor um 25,5 Prozent weniger. Das bedeutet europaweit den glorreichen zweiten Platz, nur Estland ist in diesem Punkt noch etwas männerfreundlicher. Bei den unbezahlten Jobs, etwa beim Bügeln oder Staubsaugen, liegen hingegen Frauen klar voran: Nur knapp elf Prozent der Männer sind zu diesen Betätigungen überhaupt zugelassen. Dieser gerechte Ausgleich schafft nun für jedes Paar eine logische Arbeitsteilung, die nicht nur dem gemeinsamen ökonomischen Nutzen dient, sondern auch die Freizeitgestaltung vernünftig regelt. Finanziell machte es keinen Sinn, wenn Männer die Kinder in den Kindergarten brächten, weil sie dadurch ihre besser bezahlte Arbeitszeit nicht gewinnbringend nutzen könnten. Eine Frau anderseits, die etwa 15 Minuten pro Stunde länger arbeiten müsste, um das gleiche Einkommen zu erzielen wie ein Mann, würde im Durchschnitt um zwei Stunden später heimkommen. Damit würde die Betreuungszeit für den Partner unangenehm minimiert, und er müsste sich wohl oder übel eine weniger beschäftigte Frau suchen. In Summe lässt sich daher sagen, dass in diesem System Frauen für das Berufsleben prinzipiell ungeeignet sind. Männer hingegen, die ihre hoch bezahlte Arbeitskraft mit Hausarbeit verschwenden, müssen sich den berechtigten Vorwurf gefallen lassen, schlecht zu wirtschaften. Sich mit dem Nachwuchs oder dem Geschirrspüler zu beschäftigen scheint aus männlicher Sicht höchstens an arbeitsfreien Tagen oder im Urlaub sinnvoll zu sein. Schließlich wollen wir ja Estland noch überflügeln.