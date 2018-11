DIE ZEIT: Herr Enders, der Schrecken hat ein Ende. Sie bekommen zusätzliche Milliarden aus Deutschland, Frankreich und anderen EU-Ländern für den Militärtransporter A400M.

Thomas Enders: Die Schlacht ist geschlagen. Bei Airbus sind wir dankbar, jetzt eine Vereinbarung mit den Nationen gefunden zu haben. 3,5 Milliarden Euro sind ein veritabler Beitrag zu den Programmkosten. Es hat sich gelohnt, hart zu kämpfen und die Regierungen nicht aus ihrer Mitverantwortung für die A400M-Probleme zu entlassen.

ZEIT: Jetzt können Sie es ja sagen. Kosten die 180 Flugzeuge tatsächlich 31 statt 20 Milliarden Euro?

Enders: Das war eine Schätzung von Regierungsberatern und basiert auf Worst-Case-Annahmen. Wir haben das Interesse, dass es nicht so weit kommt. Denn dann würden auch die heutigen Rückstellungen nicht ausreichen. Trotzdem gilt, die A400M bleibt für Jahre finanziell wie ressourcenseitig eine große Belastung für Airbus.

ZEIT: Können Sie noch empfehlen, einen Vertrag mit Thomas Enders zu unterschreiben?

Enders: Natürlich. Aber ich kann niemandem empfehlen, auch nur zu erwägen, einen Vertrag zu unterzeichnen, wie wir ihn im Jahr 2003 mit den sieben Bestellnationen unterzeichnet haben.

ZEIT: Haben Sie schon mal ein Haus gebaut?

Enders: Ja.

ZEIT: Und war es hinterher 50 Prozent teurer, als ursprünglich vereinbart?

Enders: (lacht) Welcher Häuslebauer hat dabei nicht sein blaues Wunder erlebt? Aber ich will Airbus nicht mit der Baubranche vergleichen. Die Kostenexplosion bei der A400M entstand, weil die Vertragsparteien zu Beginn keine realistische Einschätzung vorgenommen haben. Ein Festpreisvertrag für ein völlig neu zu entwickelndes Flugzeug, ein überdimensionierter Zeitplan, überzogene Kundenforderungen und eine unzureichende Industriestruktur – das konnte nicht gut gehen.

ZEIT: Sie waren damals schon in führender Position bei der Muttergesellschaft von Airbus, dem Luft- und Raumfahrtkonzern EADS, tätig. Was ist Ihre Verantwortung?

Enders: Ich war damals nicht für die A400M zuständig. Aber ich will mich auch nicht wegducken. Ich sage: Das waren wir. Wir bei EADS. Das war so eine Phase, wo EADS und Airbus vor lauter Kraft kaum laufen konnten. Und sehen Sie: Da hat man zehn Jahre für ein Projekt geworben. All die Arbeit hineingesteckt. Und dann kommt dieses kleine Zeitfenster: Sieben Nationen, sieben Airforces einigen sich, keine Parlamentswahl steht an. Man denkt: Jetzt oder nie. Und gut, wenn es nicht auskömmlich ist, dann werden wir hinterher schon sehen, wie wir eine Lösung finden. So denken viele, aber es funktioniert fast nie. Wir haben also unsere Kräfte und Möglichkeiten bei Weitem überschätzt.

ZEIT: Und am Ende hatten die Regierungen den längeren Atem.

Enders: Es war ein Pyrrhussieg für beide Seiten. Die Besteller haben sich gefreut, dass sie uns so geknebelt haben. Aber wem hilft’s, wenn die Industrie ihre Verpflichtungen nicht erfüllen kann? Eine Lehre ist, dass beide Seiten vor Abschluss eines solchen Vertrages offen und ehrlich über Risiken reden sollten und diese dann auch in den Budget- und Lieferplänen angemessen berücksichtigen. Dafür werbe ich seit Jahren.