Dieser Wagen ist gemacht für Geschäftsreisen, und so benutzte ich ihn auch: nachmittags Stadtverkehr, Autobahn und kurvige Küstenstraße, am nächsten Morgen Landstraße und enge Ortsdurchfahrten. Die ausgetüftelte Route an Portugals Küste, wo man sonst eigentlich eher Urlaub macht, passt zum Fahrzeug: Der neue 5er BMW wird als "Business Limousine" offeriert. Solche Autos fahren gemeinhin Erfolgsmenschen mit eng getakteten Zeitplänen. Wenn sie trotzdem mal zu spät kommen, liegt es bestimmt nicht am Auto. Als Besitzer eines braven Familienkombis muss man zugeben, der 5er sitzt wie ein perfekt geschnittener Anzug – elegante Linien außen, feine Materialien innen. Aber das gehört sich in der automobilen Businessclass. Der üppig ausgestattete Testwagen kostet weit über 50.000 Euro brutto. Ein Problem? Eher nicht. Mehr als 70 Prozent dieser Autos laufen aufs Geschäft, sagt der BMW-Finanzvorstand am Abend zwischen den Testetappen. Und die einzig relevanten Konkurrenten, die Mercedes E-Klasse und der Audi A6, sind ähnlich kostspielig. In dieser Abteilung sind die deutschen Marken weltweit unter sich, mal abgesehen von Jaguar und Lexus.

Je nachdem wie dynamisch der Manager gerade drauf ist, lassen sich Fahrwerk, Motor und Getriebe auf sportlich, normal oder komfort einstellen. "Komfortabel" erinnert eher an Mercedes, findet mein Kopilot, der seit 25 Jahren die Branche beobachtet. Ein Knopfdruck auf "sport", und die 8-Gang-Automatik reagiert BMW-mäßig, der Motor dreht höher, der Sound ist da. Der Testwagen hat alle Extras, die sich Erfolgsmenschen gönnen mögen. Auf viele verzichte ich ohne Bedauern, zwei davon hätte ich auch gern in meinem Normalo-Kombi – die zur gelassenen Fahrweise animierende 8-Gang-Automatik und das "Head up Display". Letzteres spiegelt Tempo und Navigationspfeile direkt ins Blickfeld des Fahrers – total ablenkungsfrei. Auf Dauer wäre mir so ein 5-Meter-Auto für die tägliche Terminhatz aber zu groß.

Die Autotests aus dem ZEITmagazin © Zeit Online

Gegen ein schlechtes Klima-Gewissen setzt BMW seine "Efficient Dynamics"-Technik, damit braucht der 245-PS-Diesel in der Automatik-Version 6,2 Liter im Normzyklus – auch wenn’s in der Realität ein paar Liter mehr sein dürfen. Und wenn man vom Gas geht, zeigt einem ein blauer Balken im Tacho, dass die Energie jetzt in der Batterie "rekuperiert" wird – das sind im Leben des Business-Menschen vermutlich die Momente für ein ökologisch korrektes Durchatmen.

Dietmar H. Lamparter ist Redakteur im Wirtschaftsressort