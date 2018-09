Die Cebit ist ein Ort der Paradoxe. Zu der Messe für Informationstechnologie, die am vergangenen Wochenende ihre Pforten geschlossen hat, strömten Massen – vor allem männliche Massen. Die Herren drängelten sich, wo 3-D-TV demonstriert wurde, quetschten sich vor Ständen mit den neuesten Handy-Erfindungen. Jugendliche mit Schlabberhosen und Kappen stürmten die Halle 23, in der die Industrie ihre neuesten Computerspiele anpries. In Halle 9 hingegen herrschte sakrale Stille. Eine Oase der Stille im Messegewusel. Hier präsentierten sich ganze Bundesländer, einzelne Universitäten, Max-Planck- und Fraunhofer-Institute.

Sie suchen dringend Nachwuchs, machten aber auf der diesjährigen Cebit nicht zum ersten Mal die Erfahrung, dass sich Schüler und junge Leute eher selten an ihre Stände verirrten. Eine Sprecherin der Universität des Saarlandes erklärte dies mit dem schlechten Ruf der Informatik. Das Fach studierten, so das Vorurteil, nur Jünglinge ohne Freundin, die viel Pizza äßen. Und man forsche zwar zu Anwendungen von 3-D-Grafik, aber um das oben genannte Vorurteil nicht noch zu verstärken, wolle man prospektive Studenten lieber nicht mit der Programmierung von Videospielen locken.

15000 Informatiker-Stellen sind in Deutschland derzeit unbesetzt. In einer Forsa-Studie bekundeten jüngst zwar rund 40 Prozent der 14- bis 25-Jährigen Interesse an Informationstechnik. Nur 11 Prozent wollen es studieren. Den Elan dieser Aspiranten bremst dann früh die Theorie aus – die Hälfte bricht das Studium ab. Die Unis müssen über ihren akademischen Schatten springen und Spieleentwicklung früher ins Curriculum aufnehmen. Sie sollten auf der Cebit 2011 auch einen Stand in der Gamer-Halle 23 aufschlagen. Harro Albrecht