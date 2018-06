Als Steven Spielberg vor mehr als zehn Jahren die Verfilmung von Philip K. Dicks Science-Fiction-Story Minority Report vorbereitete, lud er fünfzehn besonders kluge Menschen in ein Hotel in Santa Monica ein. Drei Tage lang sollten die coolsten Computerfachleute, Mediziner, Autodesigner und Stadtplaner Szenarien für eine nicht allzu ferne Zukunft entwerfen. Es war ein ziemlich produktives Treffen.

Vieles, was die Futurologen damals für das Jahr 2054 ersannen, ist längst Realität geworden – oder steht kurz vor der Serienreife: das Scannen der Iris zur Identifizierung von Menschen etwa oder die Steuerung von Computern mit ein paar schnellen Bewegungen der Fingerspitzen; jeder Besitzer eines iPhones bedient sein Gerät mittlerweile so wie Tom Cruise den Zentralrechner der Polizei in Minority Report.

Nur beim eigentlichen Thema des Science-Fiction-Thrillers haben die Vordenker merkwürdig versagt. Minority Report erzählt von einer Spezialeinheit der Polizei, die Morde verhindert, noch ehe sie begangen werden. Für diese ultimative Verbrechensvorbeugung aber benutzt die "Pre-Crime"-Truppe keine Hochtechnologie, kein supersmartes Computerprogramm, sondern drei Hellseher. Das war schon 2002, als der Film in die Kinos kam, reichlich anachronistisch. Heute klingt es wie ein Märchen aus uralter Zeit.

Natürlich lassen sich Morde heute und wohl auch in nächster Zukunft nicht vorhersagen. Aber längst arbeiten Sicherheitsexperten weltweit an Konzepten zur vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung. Nur stützen sie sich dabei nicht auf Wahrsagerei, sondern auf die automatisierte Analyse von Daten. Das vielleicht harmloseste Beispiel ist die computergesteuerte Kontrolle des Kreditkartengeschäfts: Werden mit einer Karte, die bislang nur in Europa eingesetzt wurde, auf einmal große Summen in Shanghai oder Rio bewegt, schlägt ein Rechner Alarm. Vielleicht ist da ein Urlauber bloß dem Kaufrausch verfallen. Vielleicht aber ist auch ein Betrug im Gange.

Wir alle leben auf Trampelpfaden. Tag für Tag folgen wir eingespielten Routinen, treffen einen ziemlich überschaubaren Kreis von Menschen, halten uns an berechenbare soziale Muster. Wer das einmal begriffen, wer die Trampelpfade vermessen hat, kann nicht nur nachzeichnen, wo wir uns bewegt haben. Er kann auch ziemlich genau prognostizieren, was wir morgen tun werden. Und das eröffnet Möglichkeiten, ebenso fantastisch wie unheimlich.

Der kalifornische Suchmaschinengigant Google beispielsweise testet seit einiger Zeit eine mathematische Formel, die aufgrund von Beurteilungen, Beförderungen, Krankheitstagen und Gehaltsentwicklung jedes Mitarbeiters berechnet, wie wahrscheinlich eine Kündigung ist. Der Algorithmus helfe seiner Firma, "in die Köpfe unserer Leute zu schauen, noch ehe sie selbst ahnen, dass sie vielleicht gehen werden", erklärte der Google-Personalchef Laszlo Bock ganz freimütig in einem Interview.

Besonders aufschlussreich für alle Kontrollfreaks und professionell Neugierigen ist die Durchleuchtung der Kommunikation von Menschen und Gruppen. Wer telefoniert mit wem? Wann? Wie lange? Wer verschickt E-Mails wohin? Wie häufig? Und was bedeutet der neue Kontakt, der plötzlich immer wieder auftaucht? Ein Indiz für eine Affäre vielleicht. Ein Hinweis auf einen neuen Geschäftspartner oder auf eine Krankheit, die dringend ärztliche Beratung erfordert. Oder ein Signal, dass jemand mit den Medien Kontakt aufgenommen hat, um zu plaudern: über seinen Chef, über Korruption, über politischen Murks.