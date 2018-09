Königswege im Schach – Der Endspielratgeber in der Edition Olms erschienen. Eröffnungsbücher gibt es wie Sand am Meer, an die so oft entscheidenden Endspiele wagen sich nur wenige heran. Doch einer, dem das Endspiel nach den unerfindlichen Ratschlüssen des Schicksals schon in die (Schach-)Wiege gelegt wurde, ist der mittlerweile 70-jährige Großmeister Hans-Joachim Hecht. Inzwischen spielt "Hajo" sein persönliches "Endspiel" in der deutschen Seniorenmannschaft, der er zu zwei Europameistertiteln und einem Weltmeistertitel verhalf, und freut sich seiner Neigung gemäß über nichts mehr als über ein verzwicktes Endspiel.

Vor Kurzem ist

25 Jahre spielten wir zusammen in der deutschen Mannschaft, bei Schacholympiaden, Mannschaftswelt- und -europameisterschaften und vielen anderen Länderkämpfen. Zu einer Zeit, als es noch Hängepartien gab, die unterbrochen und am nächsten Tag fortgesetzt wurden. Naturgemäß oft mit einer Endspielstellung. Felix Alemania! Du hattest Hajo in deinen Reihen, der bei der nächtlichen Analyse oft die entscheidenden Finten fand, aber auch die grundsätzlichen strategischen Überlegungen anstellte.

Nun hat er also sein großes Wissen in einem Buch zusammengefasst. Springen wir mitten hinein! 1974 fand er im holländischen Wijk aan Zee als Weißer am Zug gegen den spanischen Großmeister Arturo Pomar, ein ehemaliges Wunderkind, eine herrliche Kombination, deren wahrer Held der im Hintergrund lauernde Läufer b2 sein sollte. Wie kam’s?

Lösung aus Nr. 10:

Welch mutiges Opfer gewann für Weiß? Nach 1.Sxd5! war Schwarz verloren. Der Springer drohen gleichzeitig sowohl die Gabeln auf f6 und c7 als auch einfach das Verspeisen des Läufers b4. Schwarz entschied sich, nach 1…Dxd5 2.Lc4 mit 2…Le6 die Dame zu opfern (auch 2…De4 3.Lxf7+ Kh8 4.Lxe8 Dxe8 5.Dxc7 war hoffnungslos) – indes letztlich vergeblich