Die Anrede "Fräulein" ist aus der Mode gekommen. Hingegen erweist sich die Verniedlichung "Fräuleinchen" als zählebig. Für Mütter ist sie die Ermahnung par excellence: Bewegen sich Mädchen auch nur an den Rand des Gewagten, genügt ein "Fräuleinchen!", und sie hören auf, vom Teig zu naschen oder dem Kater in den Schwanz zu kneifen. Überdies führt "Fräuleinchen" die unterdunkelte Erotik eines lippenstiftverschmierten Stubenmädchens im Schlepptau. Wohl deshalb nagt das Wort in jungen Jahren auch so an der Keuschheit des Herzens. Nun erfährt "Fräuleinchen" unter Jugendlichen als Ermahnung oder Drohung eine Renaissance und kommt zur Anwendung, wenn der Rand des Gewagten bereits übertreten wurde. Freilich gilt: Wer hier in mütterlicher Manier jemanden "Fräuleinchen" schimpft, will nur selbst den Teig kneifen und den Kater vernaschen.

