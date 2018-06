Das 3-D-Kino ist seit mehr als 50 Jahren die Zukunft. Geradezu rituell ließen sich Regierungschefs mit den erst zweifarbigen, inzwischen einfach nur überdimensionalen Brillen fotografieren, damit jeder verstand, dass sie eigentlich aus der Zukunft zu uns geschickt worden waren. So sehr und so lange war das 3-D-Kino Zukunft, dass es überrascht, wie sehr es heute, im Jahr der Filmerfolge Avatar und Alice im Wunderland, bereits überall Wirklichkeit ist.

Und überall heißt tatsächlich: überall, nicht bloß in den Großstädten (wobei Berlin die dritte Dimension besonders schätzt). Die 3-D-Kinos haben sich fast unheimlich gleichmäßig über das Land verteilt, alle 20 Kilometer gibt es eins. Kleinstadtkinos wandeln sich zu 3-D-Kinos und fühlen sich dabei so visionär wie Merkel und Schröder mit Brille. Nirgendwo ballen sich diese Häuser mehr als in der südwestdeutschen Ecke um Karlsruhe, Pirmasens und Kaiserslautern. (Um die Karte zu vergrößern, klicken Sie bitte hier).

Alle Deutschlandkarten des ZEITmagazins im Überblick © Jörg Block

Der 3-D-Zuschauer will vergessen, dass er nur Zuschauer ist. Er will glauben, er sei wirklich dabei. Dies ist offenbar ein sehr pfälzisch-badischer Wunsch.