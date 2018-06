1. Der neue Held der Kunst des 20. Jahrhunderts heißt Lucio Fontana. Fontanas Messer-Attentate auf die Leinwand, die als Zerstörung des Mythos des Tafelbildes gedacht waren, sind nun selbst zu einem Mythos geworden. Statussymbole einer Kunstwelt, die sich ihrer Liebe zum Tafelbild nur noch ironisch gebrochen versichern kann. Preis: bis zu drei Millionen Euro.



2. ZERO ist die Kunst der Stunde. Im Gefolge der sensationell verlaufenen Auktion mit Werken aus der Sammlung Lenz Schönberg bei Sotheby’s am 11. Februar ist die Kunstbewegung, die sich an einem Nullpunkt der Kunstgeschichte begriff, plötzlich bei fast allen Galerien der Moderne in Maastricht zu sehen. So viel Otto Piene, Heinz Mack, Jan Schoonhoven, Adolf Luther – und eben Lucio Fontana war nie.

3. Ein Gerhard Richter kostet so viel wie ein Botticelli. Bei Schönewald Fine Arts war eine ungegenständliche Leinwand für fast zehn Millionen zu sehen – einige Stände weiter, bei Dickinson, wurde die sogenannte Rockefeller-Madonna von Botticelli für kaum mehr als zehn Millionen Euro angeboten. Das scheint wie ein Ausdruck unserer Gegenwartshörigkeit – und ist doch völlig normal: Schon seit 500 Jahren kosten in den Kunstzentren Paris, Rom und Amsterdam die Werke der zeitgenössischen Künstler unverhältnismäßig mehr als die der Altmeister.

4. Diese dem Kunstmarkt immanente Logik ist natürlich dennoch absurd: Man kann in Maastricht entweder für 8,8 Millionen Euro ein in Formaldehyd eingelegtes Schwein von Damien Hirst bei Haunch of Venison kaufen. Oder aber für die gleiche Summe sein Auto mit folgenden Dingen beladen: einem großen Stillleben von Picasso (ebenfalls bei Dickinson), einer hinreißenden Hirsch-Zeichnung von Franz Marc (bei Utermann), drei, vier, fünf prächtigen Kirchner-Aquarellen (bei Beck & Eggeling), einem eiskalten Christian Schad von 1926 (Marlborough) einem Luther/Melanchthon-Doppelporträt von Cranach (bei Bernheimer), einigen spektakulären Schiele-Aquarellen bei Richard Nagy und dem Originalbett, in dem Talleyrand einst seine Gäste empfing – alles zusammen ebenfalls 8,8 Millionen Euro wert. Die Tefaf in Maastricht ist also weiterhin der beste Ort, um eigene und fremde Bewertungsmaßstäbe zu überprüfen.

5. Andy Warhol steht vor einem Aufmerksamkeitsabfall. Seine Werke hingen meist nur noch im Kabuff der Aussteller.

6. Das Gros aller maßgeblichen Gemälde Alter Kunst, die zurzeit auf dem Markt sind, wird kurz vor oder in Maastricht verkauft.

7. Das Sammeln von klassischer Moderne oder Alten Meistern ist noch nicht in der jüngeren Generation angekommen. Maastricht ist eine Ü-40-Party.

8. Der Kunstmarkt wird künftig zunehmend durch Museen als Verkäufer belebt werden. Die Werke aus dem Depot des Los Angeles County Museums und des Armand Hammer Museum sorgten bei fünf Galerien für große Aufmerksamkeit. Moralische Empörung darüber blieb vollständig aus.

9. Der Markt für klassische Moderne und Altmeister-Kunst ist krisenfest. "Wir sind glücklich", sagt Heinrich zu Hohenlohe von Dickinson nach drei Stunden Messe und sechs verkauften Gemälden im Hochpreissegment.

10. Schöne Kunst ist etwas sehr Schönes.