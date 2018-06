Inhalt Seite 1 — Liebe geht durch den Vers Seite 2 Auf einer Seite lesen

Er nimmt sich gerade noch Zeit, sich seinen Lesern vorzustellen – Paul Chowder –, und schon legt er los, ungehemmt, ungebremst, unbeirrbar. Und ungeachtet gelegentlicher Kapiteleinteilungen geht es hier, trotz Punkt und Komma, ständig weiter, eine Suada, die so klingt, als würde einem jemand eins zu eins erzählen, was ihm gerade so über den Weg läuft und durch den Kopf geht, egal, ob es auch irgendwen interessiert.

Und worum geht es? Um Lyrik. Genau: Es geht um Gedichte. Nun ist ja in Romanen schon über die wunderlichsten Dinge und Welten berichtet worden, aber ein Roman mit dem Hauptthema Lyrik? Andererseits, warum sollte nicht in der Literatur auch mal von Literatur die Rede sein, und von ihrer Königsdisziplin erst recht? Hier jedenfalls ist es so, und wer sich in dieses Buch hineinliest, darf sich darauf gefasst machen, eine der hinreißendsten Liebeserklärungen an die Poesie zu lesen, die seit Langem geschrieben wurden.

Die Sache ist die: Paul Chowder, selber Verfasser von Gedichten – Dichter also –, soll eine Anthologie mit gereimter Lyrik herausgeben und dazu eine Einleitung schreiben. Und die kriegt er nicht hin. Er schafft es nicht. Er hat zwar einen Haufen anderer Anthologien in seinen Regalen, genauer gesagt fünfundsiebzig, und er hat einen noch zehnmal so großen Haufen Gedichtbände, aber er verhakt sich in Überlegungen zu vierhebigen Versen und Pentametern, und selbst wenn er seinen weißen Plastiksessel nimmt und in der Wiese oder gar im nachbarlichen Bach oder am liebsten auf dem Heuboden seiner Scheune aufstellt, um dort zu sitzen und seine Gedanken zu ordnen – es will nicht klappen. Wobei erschwerend hinzukommt, dass seine Frau Rosslyn ihn verlassen hat, in aller Freundschaft sozusagen, aber eben doch, und sie fehlt ihm.

Das führt dazu, dass er den Trockengang seiner Waschmaschine jetzt der Wäscheleine vorzieht, die Rosslyn immer nahm. Dass er keine Vögel mehr hören mag. Dass er sich über Gebühr um die Maus in seiner Küche kümmert, die Insekten im und um das Haus beobachtet und Smacko, seinen Hund. Und das führt auch dazu, dass er Gedichte untersucht, indem er penibel Versfüße zählt wie ein Proseminarist, nur um dann wieder mit ebendiesen Füßen ein zauberhaftes Tänzchen aufzuführen. So verbindet der verlassene Dichter die Genauigkeit mit der Verliebtheit. Nicholson Baker, der uns schon so wunderbare in ihre Gegenstände vernarrte und zugleich in ihrer Besessenheit durchgeknallte Bücher über Rolltreppen, Babynasen, Telefonsex, Zündhölzer und, ja doch, Kriegstreiber verehrt hat, ist hier in seinem Element.

Gewiss, bisweilen liest dieses neue Werk sich, als ob sich ein Verklemmter entspannte, und man kann natürlich auch sagen, hier verbindet einer das Pingelige mit der Leidenschaft, na und? Paul liebt übrigens nicht nur Gedichte – einige, andere nicht –, er denkt sich auch Melodien dazu aus, denn Sprache, die gebundene jedenfalls, ist ja auch Musik. Und so ist es regelrecht bewegend, die Noten, die da und dort brav mitgeliefert werden, entlangzusummen, hocherfreut, wenn man’s hat, als habe er das nur für einen selbst so komponiert.

Da denkt man dann auch kurz an all die Leute, die keine Noten lesen können, und spürt den Vorteil, den jene haben, die all die amerikanischen Lyriker, von denen hier die Rede ist und denen man bei Gott nicht allen hinterhergoogeln möchte, bestens kennen. Und ganz gewiss hat der, der sich in der Materie gut auskennt, ein gesteigertes Vergnügen, andere lesen dieses Buch vielleicht wie ein Leichtmatrose ein Bergsteigerbuch oder wie wir alle die Walkapitel in Moby Dick. Doch wen stört das? Das eine lernt man, das andere überliest man, und im Übrigen ist von genügend anderem die Rede, zum Beispiel von den Dichterinnen und den Dichtern selbst und ihrem nicht ganz einfachen Leben, und die schönsten Reime, das sind für Paul sowieso Rosslyns Brüste.