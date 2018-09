Susanne fährt mit dem Fahrrad auf den Verkehrsübungsplatz.

"Heute lerne ich, geradeaus zu fahren", beschließt sie, "also werde ich durch jede Kreuzung genau einmal geradeaus durchfahren und am Ende den Verkehrsübungsplatz wieder hier am Eingang verlassen."

"Aber ganz ohne Abbiegen geht das nicht", gibt ihre Mutter zu bedenken.

"Na gut, aber ich werde an jeder Kreuzung höchstens einmal abbiegen." Sie fragt sie noch: "Was bedeuten die blauen Schilder?"

"Das sind Einbahnstraßen; da darf man nur in Pfeilrichtung fahren."

Wie sieht Susannes Rundfahrt aus?

