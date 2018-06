Es geht um eine optische Täuschung: Im Western bleiben die Räder einer Postkutsche bei einem gewissen Tempo stehen oder drehen sich gar rückwärts. Manchmal sieht man auch doppelt so viele Speichen, wie vorhanden.

Warum der Effekt im Film auftritt, ist simpel: Dort werden Einzelbilder aufgenommen, 24 oder 25 pro Sekunde. Dreht sich das Rad just so schnell, dass von einem Bild zum anderen eine Speiche genau den Platz der benachbarten eingenommen hat, wirkt das wie Stillstand. Ist die Geschwindigkeit ein wenig niedriger, interpretiert unser Gehirn das als eine Rückwärtsdrehung. Wenn das Rad von Bild zu Bild eine halbe Speiche weiter springt, sehen wir diese doppelt.

Im richtigen Leben senden die Sehzellen der Netzhaut aber einen kontinuierlichen Strom von Sinneseindrücken ans Gehirn, jede auf ihrem eigenen "Datenkanal". In Einzelbilder zerlegt und nacheinander gesendet wird hier nichts. Deshalb hätte ich die Frage spontan mit "Blödsinn!" beantwortet.

Aber 1995 konnte der amerikanische Neuroforscher Dale Purves mit seinem Team bei elf von zwölf Probanden den Postkutscheneffekt in der Realität erzeugen – unter künstlicher, aber kontinuierlicher Beleuchtung. Es gab ein paar Unterschiede zum Film: Die Testpersonen sahen keine stehenden Bilder. Der Effekt war auch nicht dauerhaft, die Wahrnehmung sprang ständig zwischen der echten und der scheinbaren Bewegung hin und her. Trotzdem lässt der Versuch den Schluss zu: Auch unser Gehirn zerlegt kontinuierliche Eindrücke auf ungeklärte Weise in kurze Einzelwahrnehmungen.

