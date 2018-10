Es handelt sich um einen klassischen Einstieg in den österreichischen Arbeitsmarkt: eine Außendienststelle im Touristikbereich. Da hat man viel direkten Kundenkontakt, bevorzugt auf der Wiener Kärntner Straße, trägt zum touristischen Leben bei und darf den Wien-Besuchern aus aller Welt die wunderbare und einzigartige österreichische Kultur schmackhaft machen. Das anzupreisende Angebot umfasst Höhepunkte heimischen Kulturlebens wie etwa die Ersten Original-Sinfonischen Wiener Mozart-Kammerschrammeln in Originalkostümen mit ihrem Konzertprogramm Fotografieren erlaubt . Eine solche Informations-Serviceleistung im Auftrag der renommierten Firma Vienna Music & Culture Events verlangt natürlich nach dem entsprechenden Outfit. Weißgepuderte Perücke, gleichfarbige Kniestrümpfe, Schnallenschuhe und ein brokatbesetzter Rock. Der Ossi Torsten Moelke ist jetzt Wolferl Amadeus Mozart. In der Kärntner Straße, täglich von 8.30 Uhr bis 18 Uhr.

"Na, das fegt ja wohl echt den Hamster vom Moped", denkt Torsten, als er zum ersten Mal des eigenen mozartesken Spiegelbildes ansichtig wird. Sagen muss er allerdings etwas anderes. "Schönen Tag auch! Lieben Sie Mozart? Interesse an Kleiner Nachtmusik bei Kerzenschein im romantischen Schloss… Dings… Schönbrunn?" Er betont, wie könnte es anders sein, den Namen der Habsburgerresidenz natürlich fälschlicherweise auf der ersten Silbe. Einer der solchermaßen angesprochenen Passanten antwortet unerwartet in steirischem Idiom und mit einer Gegenfrage.

Deutliche Antwort auf die Frage des verwirrten Steirers kommt von der tüchtigen und anständigen Wiener Bürgerin Frau Elvira Pestitschek, welche Torsten Amadeus Moelkes touristische Annäherungsversuche argwöhnisch beobachtet hat. "Ich kann Ihnen sagen, wieso der so ausschaut", hält sie mit einem giftigen Seitenblick auf Torsten fest. "Weil er unseren Landsleuten den Arbeitsplatz wegschnappt! Ich schau’ ihm schon die ganze Zeit zu, wie er die Leut’ da belästigt mit seinem Schön brunn!" Torsten erntet einen weiteren Blick voll von funkelndem Tadel, weiß aber anscheinend nicht so recht, wodurch er sich den Unmut der alten Dame und ihres dauerknurrenden Hündchens zugezogen haben könnte. Also sagt er ausnahmsweise einmal nichts und glotzt nur grinsend, was aber sowohl das Hunderl als auch das Frauerl nur noch mehr zu erregen scheint. "Es heißt Schön brunn! Merken Sie sich das!", faucht Frau Pestitschek, sichtlich enerviert durch Grinsen und Glotzen. "Eine Schande ist das! Verkleidet sich als Mozart – und ist in Wahrheit ein Piefke!"

Torsten zuckt bloß mit den Achseln. "Nur die Ruhe, Muttchen! Ich meine, Mozart war doch ein Deutscher, oder?"

Natürlich, man könnte auch bei einer klerikofaschistischen Fronleichnamsprozession mit einem Transparent auftauchen, auf welchem folgende Losung prangt: Schleicht’s euch, Kuttenbrunzer! ( Inkontinente Soutanenträger – Nein, danke! ). Aber als Mozart verkleidet mit dem allerstärksten ostdeutschen Akzent auf der Wiener Kärntner Straße gegenüber der tüchtigen und anständigen Frau Elvira Pestitschek zu behaupten, dass Mozart ein Deutscher war, das ist… das ist einfach… richtig. Richtig arg. Oder anders ausgedrückt: Mutig. Todesmutig.

Sofern Frau Pestitschek nämlich nicht infolge eines Infarkts oder Gehirnschlags, ausgelöst durch einen massiven psychotischen Schub, auf der Stelle dahinscheidet und ihr Kläffer seinem geliebten Frauerl, ohne zu zögern, in den Tod folgt, wird sie zunächst tief Luft holen, um dann in Richtung ihrer bis dahin friedlich vorbeigehenden Mitbürger "Wisst’s, was die deutsche Rotzpipen gesagt hat!?" zu kreischen beginnen. Und im Handumdrehen wird Torsten Amadeus Moelke ein ernsthaftes Problem haben. Wenn er nicht sehr schnell rennen kann. Wirklich sehr schnell.

Es bietet sich uns also folgendes Bild: Ein mozartesker, angstschweißglänzender junger Mensch in Schnallenschuhen nimmt seine kniebestrumpften Beine in die Hand und vor dem kollektiv hochkochenden, sich im empörten Aufschrei "Die Deutschen wollen uns den Mozart wegnehmen!" manifestierenden Volkszorn schleunigst Reißaus. Er hetzt die Kärntner Straße hinunter.