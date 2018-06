Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen will den Finanzsektor umkrempeln: Künftig soll dort mehr auf die Ökologie, die Ethik und das Soziale geachtet werden. Die Abgeordneten kritisieren in einem Antrag von Anfang März, dass der Anteil "nachhaltiger" Finanzprodukte hierzulande nicht mal ein Prozent am Gesamtmarkt ausmache. In Großbritannien seien es 22,5 Prozent. Auch soll nach den Vorstellungen der Grünen die Altersvorsorge zukunftsverträglicher werden: Die Lebens- und Rentenversicherer sollen ihren Kunden jährlich berichten, ob und wie sie nachhaltig wirtschaften.

So weit die Politik. Doch viele Anleger und viele Produktanbieter sind in den vergangenen Jahren schon auf die gleiche Idee gekommen. Eine wachsende Zahl von Menschen hat den Wunsch, gutes Gewissen und eine gute Rendite zu kombinieren. Ob betriebliche Altersvorsorge, die private Rentenversicherung oder die Riester-Rente, all das gibt es inzwischen auch in Grün. Oder, wie es häufig genannt wird, als socially responsible investment (SRI). Eine Studie von Allianz Global Investors und dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) sagte kürzlich voraus, dass auch Pensionsfonds künftig stärker auf nachhaltige Anlagen setzen würden.

Der Trend hat jedenfalls Potenzial, denn die breite Masse der Anleger ist noch nicht erreicht. Martin Faust, Experte für nachhaltige Geldanlage an der Frankfurt School of Finance, sieht das so: "Die vermögenden Kunden sind mit nachhaltigen Anlagen längst vertraut, aber bei der breiten Masse ist der Trend noch nicht angekommen." Viele Kleinanleger fürchteten bei solchen Produkten Renditeeinbußen, berichtet der Professor. Am Know-how aufseiten der Berater mangele es ebenfalls. "Weil nachhaltige Anlagen erklärungsbedürftiger sind, verkaufen die Berater lieber Standardprodukte", sagt Faust.

Die Sorge vor der schlappen Rendite sei unbegründet, heißt es in der Branche selbst. "Bei lang laufenden Produkten wie der Altersvorsorge müssen sich nachhaltig orientierte Anleger auf keinen Fall mit einer geringeren Rendite zufriedengeben", sagt Claudia Tober, Geschäftsführerin des Forums Nachhaltige Geldanlagen. Allerdings müssten sie auf dieselben Kriterien achten wie bei herkömmlichen Anlagen: "Liquidität, Rendite und Risiko stehen an erster Stelle, erst danach kommen die Nachhaltigkeitsaspekte." Wie bei jeder Anlage müssten die Alterssparer diversifizieren.

Und: Sie müssen auf Zuschüsse achten. So rechnet sich für kinderreiche Familien mit geringem Einkommen besonders gut eine Riester-Rente – und Angestellte, deren Arbeitgeber einen Teil der Betriebsrente trägt, haben besonders viel von dieser Vorsorgeform. Dank der staatlichen Förderung sind beide Formen einer rein privaten Absicherung überlegen, ob diese nun nachhaltig ist oder nicht. Das gilt es, zuerst zu bedenken.

Wer sich weder für Riester, die Betriebsrente noch für die Direktanlage in einen Nachhaltigkeitsfonds entscheidet, für den gibt es das Angebot einer nachhaltigen Rentenversicherung. Die Versicherungen haben erkannt, dass viele Anleger seit der Finanzkrise konventionellen Produkten misstrauen, und deshalb beackern sie den neuen Markt. Zu den Pionieren gehören die Concordia-Tochter Oeco Capital, der Finanzdienstleister Versiko, die Continentale Lebensversicherung und Oekorenta, ein auf ethische Investments spezialisierter Makler. Auch unabhängige Vermittler wie Umweltfinanz vermitteln eine grüne Rente. Mit 20 Nachhaltigkeitsfonds bietet Skandia die größte Auswahl fondsgebundener Rentenversicherungen.

Allen Produkten gemein ist allerdings, dass "Nachhaltigkeit" nicht einheitlich definiert und erst recht nicht geschützt ist. Bisher hat sich kein einheitliches Gütesiegel am Markt durchsetzen können. Anbieter handeln nach unterschiedlichen Strategien: Sie können etwa ganze Branchen ausschließen, bestimmte Ausschlusskriterien für einzelne Anlagewerte definieren oder innerhalb einer Branche die – nach ihren Vorgaben – jeweils besten Unternehmen auswählen. Beim letzteren Ansatz muss man wissen, dass sehr wohl auch ein Ölkonzern oder ein Autobauer im Depot landen kann.

Einer jährlichen Berichtspflicht unterliegen übrigens nur neu zertifizierte grüne Riester-Produkte. Ansonsten bleibt dem Anleger nichts weiter übrig, als sich selbst intensiv mit den Produkten zu beschäftigen. Nicht gut für den Planeten, kritisiert der Bankenexperte Faust. "Viele schreckt es ab, sich stärker damit beschäftigen zu müssen."