Noch weiß man nicht, wie viele Länder auf der Haiti-Geberkonferenz der Vereinten Nationen, die am 31. März in New York zusammentritt, Hilfszusagen abgeben werden. Die Mächtigen und Reichen jedenfalls sind vertreten: Haitis Nachbar USA, die EU, die einstige Kolonialmacht Frankreich, Kanada, Brasilien. Rund 230.000 Menschen sind bei dem verheerenden Erdbeben ums Leben gekommen, die Hauptstadt und die Infrastruktur des Landes sind weitgehend zerstört. Das bitterarme Land muss von Grund auf neu aufgebaut werden – von den Hütten bis zu den Regierungsinstitutionen.

Bislang will die internationale Gemeinschaft dafür 2,5 Milliarden Dollar bereitstellen. Benötigt werden aber mindestens 12 Milliarden, allein 2 Milliarden pro Jahr, um den Schutt zu beseitigen, Häuser zu reparieren und dafür Arbeitslöhne zu zahlen. Zum Glück hat Haiti einflussreiche Fürsprecher – das Ehepaar Clinton, die Obama-Regierung, Expräsident George W. Bush, die südamerikanischen Nachbarn. Aber wird die Ausdauer wirklich für zehn, fünfzehn Jahre reichen? So viel Zeit wird mindestens benötigt.

Noch immer fehlen, wie Carolin Emcke in ihrer Reportage auf diesen Seiten berichtet, Unterkünfte, in denen die Obdachlosen der nahenden Regenzeit trotzen können. Dann wird es um Schulen gehen, um Werkstätten, um kleine Betriebe, in denen die Menschen Ausbildung und Arbeit finden. Haiti muss wieder aufgeforstet und die Landwirtschaft wiederbelebt werden. Vor allem aber: Haiti muss dezentralisiert werden. Vor dem Erdbeben flossen Spendengelder fast ausschließlich in die Hauptstadt Port-au-Prince, wo ein knappes Drittel der Bevölkerung lebt. Die übrigen Orte verkümmerten über die Jahrzehnte.

Doch wer soll die Verantwortung übernehmen, dass diesmal alles besser gelingt? Die UN, die Weltbank, ein internationales Aufsichtsgremium? Und wie verhindert man, dass die Wohltäter nicht wie Besatzer auftreten und erreicht, dass die Bittsteller mitentscheiden können? Haitis Regierung ist schwach, ihre Tage sind gezählt, es soll bald neu gewählt werden. Die Zivilgesellschaft muss in den Entscheidungsgremien Sitz und Stimme haben. "Alles geht schief, wenn über die Köpfe der Menschen hinweg geplant wird", sagt Emilia Pires – sie muss es wissen, als Finanzministerin des mit internationaler Unterstützung seit 1999 aufgebauten Staates Ost-Timor hat sie alle Licht- und Schattenseiten des globalen Hilfsengagements miterlebt.