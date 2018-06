Sind es am Ende sechs Millionen Kilometer gewesen, die sie gemeinsam gefahren sind, oder waren es nur fünf, wie die Zeitungen neuerdings schreiben? Eckhard Seeber, 71, korrigiert die Zahl nicht mehr. Jedenfalls war es immer die Mercedes-S-Klasse, in Schwarz oder in Metallic-Grau, tonnenschwer wegen der Stahlplatten in den Türen und der fingerdicken Scheiben – und am Steuer saß ein Mann: Seeber. Daneben, auf dem Beifahrersitz, Helmut Kohl . Sonst war niemand im Wagen, kein Referent, kein Polizist. Der Kanzler wollte es so. Nur sie beide.

"Ecki", wie der Chef ihn nannte, war 46 Jahre lang der Chauffeur. Er packte die Koffer, kaufte ein, ging über Ostern mit auf die Fastenkur nach Hofgastein – Wochen mit Bittersalz und Wasser. Wenn Seeber das Gefühl hatte, dass es auch noch etwas anderes gab, als diesen Wagen zu fahren, dann bat der Kanzler: "Ecki, bleib bei mir!" Und Seeber blieb.

Andere Weggefährten sagten auch noch nach Jahren "Herr Bundeskanzler". Seeber war mit Kohl per Du, aber nur im Auto, wenn sie unter sich waren, sagte er Helmut zu ihm. Mit der Zeit bekam der Fahrer einen Blick für den Zustand des Chefs. Er wusste, was ihm guttat – bei schlechter Laune war es ein wenig Musik. Dann kramte der Chauffeur ein Klavierkonzert von Mozart hervor oder schob Franz Lambert, den fröhlichen Orgelspieler ein. Vor allem war seine Aufgabe, aus der Welt jenseits der gepanzerten Autotür zu berichten. "Ich hatte ja mein Ohr am Volk", wie er einmal erzählte. Deshalb habe er, wenn sie unterwegs waren, "dem Kanzler berichten können, was die Menschen bedrückt".

In seinem Mercedes führte er stets englische Lutschbonbons mit. Wenn diese nicht ausreichten gegen den Hunger, ließ der Chef die Kolonne schon mal an einer Metzgerei stoppen. Man möge ihm ein Stück heiße Fleischwurst besorgen. Und Ecki, der ausgebildete Fallschirmjäger, der für den Notfall auch eine Pistole trug, eilte los. Alles hätte er für diesen Mann gemacht, und fast alles hat er auch gemacht.

Einmal, als sie vor vielen Jahren im Siebengebirge unterwegs waren, ohne Begleitschutz, da rammte ein Lkw das Auto, insgesamt sieben Fahrzeuge wurden ineinandergeschoben. "Wenn man viel in der Landschaft unterwegs ist, darf man keine Angst haben, vor einem Unfall oder was auch immer", meinte Seeber damals, als er seinen neuen Mercedes bekam. Kohl verlor kein Wort. Wenn sie mit Tempo 180 durch die Nacht rauschten, schneller sollte die schwere Panzerlimousine nicht fahren, dann starrten sie manchmal beide auf die vorbeifliegenden Schilder an der Autobahn. Wann müssen wir ab? Kommen wir rechtzeitig bei der Wahlveranstaltung an? Warum ist keine Polizeieskorte zur Stelle, die uns lotst? – manchmal fragte das Seebers Beifahrer in die Stille hinein. Und manchmal wusste es Ecki auch nicht.

In ihrem Urteil sind sich Kohls alte Weggefährten einig. Von allen besonderen Beziehungen, die der Bundeskanzler unterhielt, sei es jene zu Büroleiterin Juliane Weber, "dem Julchen", sei es jene zu Kanzleramtschef Eduard "Ede" Ackermann gewesen, die Freundschaft zu Ecki ragte heraus. "Bleib bei mir!" Also reiste Seeber mit zu Boris Jelzin nach Moskau, saß dort nackt in der Sauna und goss Bier auf den Ofen. Als es am Ende darum ging, Seeber kannte das Ritual noch nicht, mit einer Peitsche durchblutungsfördernd Rücken, Arme und Beine "zu klopfen", hob er die Hand und machte mit.

Als Hannelore Kohl unter ihrer Lichtallergie zu leiden begann, kaufte Seeber im Baumarkt schwarze Folie, um die Fenster des Ferienhauses in St. Gilgen abzukleben. Am Tag nach Hannelore Kohls Tod, Seebers Frau hatte sie an einem Morgen im Juli 2001 gefunden, fegte er stumm den Gehweg vor dem Haus. Zuvor hatte er Helmut Kohl in Berlin angerufen und ihm erzählt, was passiert war. "Bleib bei ihr", hat der Kanzler gebeten. Und Ecki blieb.

Bei Hofe – oder das System Helmut Kohl. Wenn man seine Weggefährten fragt, dann ist schnell von seinen Qualitäten als Menschenfänger die Rede. Ein Mann, der seine Kundschafter überall hatte, der in seiner Partei bis hinunter in die Ortsvereine das Gras wachsen hörte. Jemand, der Allianzen schmieden konnte und seine Gedanken über Freund und Feind einem kleinen Notizbuch anvertraute, das in seinen großen Händen fast völlig verschwand.