1. Die ZEIT: Warum wird Italien so wenig als außenpolitischer Akteur wahrgenommen?



Antonio Puri Purini: Italien hat außenpolitisch einen maßgeblichen Einfluss gehabt: Es ist standhaft geblieben, als es um die Raketenstationierung in Europa ging; es hat eine geradlinige Mittelmeerpolitik betrieben; es hat eng mit Deutschland für die Europäische Union zusammengearbeitet. Allerdings hat sich etwas in Italien verändert: Heute geht es um äußeren Schein und Personenkult, und ich bezweifle, dass das einer verlässlichen Außenpolitik zuträglich ist. Stichwort Europa: Auf dem Papier herrscht Orthodoxie, in Wirklichkeit jedoch Euroskeptizismus. Wir werden leider mehr zu Zuschauern als zu Verfechtern der Einigung. Verfolgt man die Berichterstattung über Italiens Skandale, lässt sich nur schwer vorstellen, dass sie nicht auf das Bild abfärben, das sich die Welt von uns macht.

2. ZEIT: Gibt es in den wichtigsten Parteien Italiens noch Führungspersonal, das über jeden moralischen Zweifel erhaben ist?

Puri Purini: Ich habe Italiener kennengelernt, die sich aus moralischer Überzeugung zur Politik berufen fühlten. Ich habe mit Präsident Ciampi zusammengearbeitet, der tagtäglich für diese Überzeugung kämpfte. Viele italienische Politiker denken nur bis zu den nächsten Wahlen, und damit sind sie in Europa nicht allein. Doch auch heute noch gibt es Politiker, die daran glauben, dass ethische Werte für eine Demokratie unerlässlich sind. Der Film Invictus über Nelson Mandela, in dem es um Ideale und um die Fähigkeit geht, über den eigenen Horizont hinauszusehen, hat in Italien insbesondere bei den jungen Leuten großen Erfolg. Im Grunde ihres Herzens sind die meisten Italiener sehr viel weniger zynisch, als man vermuten möchte. Irgendwann wird die Tatenlosigkeit von heute enden. Und dann wird die Politik ihre Marschrichtung ändern.

3. ZEIT: Warum erwarten die Italiener so wenig vom Staat?

Puri Purini: Wie Deutschland ist auch Italien eine alte Nation, aber ein junger Staat. Anders als in Deutschland aber standen Teile Italiens lange Zeit unter Fremdherrschaft oder fremder Verwaltung. Dieses bis ins Mittelalter zurückreichende Erbe hat zu einem tief verwurzelten Obrigkeitsmisstrauen geführt, es hat dem Individualismus, der Gleichgültigkeit und dem Argwohn gegen den Staat Vorschub geleistet: im Süden mehr, im Zentrum und im Norden weniger. Die Bewegung des Risorgimento, die im 19. Jahrhundert zur nationalen Einigung führte, war ein Moment der Befreiung und des Stolzes; dort muss man ansetzen, will man das Staatsbewusstsein stärken. Viele verlangen nach einem funktionierenden Staat und wählen Parteien, die ihn schwächen wollen. Die Italiener müssen lernen, dass ein starker Staat allen zugutekommt.

4. ZEIT: Warum hat das traditionelle Auswandererland Italien heute so große Schwierigkeiten mit der Einwanderung?

Puri Purini: Die Intoleranz gegen Einwanderer lässt sich in ganz Europa beobachten. Doch dass sie gerade im einstigen Auswandererland Italien derart heftig in Erscheinung tritt, ist besonders verstörend. Schuld daran sind politische Kräfte, die den aufkeimenden Unmut instrumentalisieren, die Einwanderung mit einer Gefahr für die Sicherheit gleichsetzen und den demografischen Wandel dabei völlig außer Acht lassen. Jeder, der legal nach Europa kommt, sollte wissen, dass er willkommen ist, wenn er sich an ein einheitliches System aus Werten und Prinzipien hält.

5. ZEIT: Ist Italien noch imstande, sein immenses kulturelles Erbe zu bewahren?

Puri Purini: Die Situation in Italien ist widersprüchlich: Einerseits machen sich alle Arten von Spekulanten über seine natürlichen und urbanen Landschaften her, die Bilanz des Ministeriums für Kulturgüter ist miserabel, die Berufsaussichten für junge Kunsthistoriker sind mehr als düster, die Musikbranche kämpft ums Überleben. Andererseits stellt man, wenn man durchs Land reist, fest, dass vor allem in den kleinen, bei deutschen Touristen besonders beliebten Orten ein reges, teils volkstümliches Kulturschaffen existiert, eine Liebe zum historischen Erbe der eigenen Stadt, ein vielfältiges Kunsthandwerk, das auf jahrhundertealte Traditionen zurückblicken kann. Selbstverständlich ist Italien in der Lage, sein kulturhistorisches Vermächtnis zu bewahren – vorausgesetzt, es stellt das öffentliche Interesse über das private, lässt sich vom Gemeinsinn leiten, verzichtet auf kurzlebige Effekthascherei, setzt sich für seine Museen ein, bekämpft die Spekulation, hört auf mit der Schlagwortpolitik und wirft Politik und kulturelles Erbe nicht in einen Topf. Also: Wenn es wollte, könnte es.