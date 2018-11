Ich möchte mit einer Unterstellung beginnen, und zwar mit der, daß Sie alle, bei Besuchen besonders der älteren Abteilungen von Museen, einen gewissen, heimlich erhofften Augenblick kennen.

Allerdings tritt er keineswegs zuverlässig ein.

Man hat vor groß- und kleinformatigen Gemälden gestanden und irgendwann gespürt, daß etwas fehlt, vor dramatischen und stillen Ansichten von Genies und Nachahmern, Moden, Schulen, vor Bildern, die ihren Schöpfern Ruhm und Attacken, Geld und Elend eingebracht haben, vor Werken, aus denen sich uns die Figuren in scharfer Plastizität energisch entgegenwölben, und solchen, bei denen sich, umgekehrt, die Leinwand verlockend in Fluchten nach hinten zu öffnen scheint.

Was man erfährt, ist die Konfrontation mit Universen und ihrem unbedingten Machtanspruch.

Die Minimalistin Aufgewachsen in Bochum und Aachen, zählt Brigitte Kronauer zu den herausragenden Erzählerinnen der Gegenwartsliteratur. Bis 1971 war sie Lehrerin, danach erfüllte sie sich ihren Jugendwunsch und widmete sich ganz dem Schreiben. Der Durchbruch gelangt ihr 1980 mit dem Roman »Frau Mühlenbeck im Gehäus«. Im Jahr 2005 erhielt sie den Georg-Büchner-Preis. Heute lebt Brigitte Kronauer in Hamburg. Im vergangenen Herbst erschien von ihr im Klett-Cotta Verlag der Roman »Zwei schwarze Jäger«.

Denn jedes Originalwerk einer Epoche ist nicht nur Entäußerung des Künstlers und Geschenk an die Welt. Es wendet zwangsläufig den anderen, schon bestehenden Produktionen, konkurrierend, ja mitunter feindselig den Rücken zu. Wir jedoch, die wir nicht Zeitgenossen und nicht involviert sind, haben den Vorteil, all diese Hervorbringungen in Gelassenheit, den Problemen ihrer Entstehung entrückt, vergleichend genießen zu können. Es ist ein respektvolles, kritisches, bewunderndes Absolvieren.

Schön und gut, so soll es im Museum wohl sein!

Allerdings, wie gesagt, fangen wir irgendwann an, etwas zu vermissen. Das großartige Arsenal der bildenden Kunst beginnt uns, falls wir noch nicht komplett abgebrüht sind, leise zu enttäuschen, ob wir es uns eingestehen oder nicht. Oder ist es in Wirklichkeit eine Enttäuschung über uns, die allzu unkundig-zerstreuten oder allzu versierten Betrachter?

Wünschen wir nicht, bei so viel vertiefender Anschauung und Belehrung während unseres Ganges durch die Kunstgeschichte, von einem, einem einzigen der vielen Exponate gepackt zu werden, ergriffen wie vom Leben selbst, aufgeschreckt aus einer mit jedem durchschrittenen Saal unvermeidlich zunehmenden Erschöpfung der Sehkräfte, durch etwas, das uns in diesem Moment, wo wir es zum ersten Mal überhaupt sehen oder zum ersten Mal richtig, mitten ins Herz trifft, ohne Umweg, ohne Mühe, über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg?

Wir erwarten eine Entdeckung, die uns plötzlich fixiert durch das, was der Maler seinerseits auf Holz oder Leinwand fixiert hat, etwas, das wir erkennen, weil wir es, noch unformuliert, geahnt haben, einen Anblick, einen Gemütszustand, etwas, das nun, vehement sichtbar gemacht und kondensiert, unseren Blick bannt und im besten Fall für lange Zeit prägen wird und in dem, und sei es ein Gemälde der Gotik, etwas stecken muß, das wir als modern bezeichnen müssen.

Sonst könnte es uns einfach nicht so aufregen!