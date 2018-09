Inhalt Seite 1 — Zum Beispiel die Franks Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Anne, das jüdische Mädchen aus Frankfurt am Main, das im Konzentrationslager Bergen-Belsen kurz vor Kriegsende verhungern musste, hat mit ihrem posthum publizierten Tagebuch Geschichte gemacht. Lange vor den großen NS-Prozessen, den Fernsehdokumentationen und Dokumentarfilmen hat ihr Schicksal Anteilnahme und Mitleid erweckt – ihr Tagebuch stellt ein document humain ersten Ranges dar.

Das liegt vor allem daran, dass es diesem nach übereinkommender Auskunft "frühreifen" Mädchen gelungen ist, dem Leiden der europäischen Juden ein menschliches Antlitz zu geben: Anders als Schilderungen vom Vegetieren in den Lagern, auf Latrinen und zwischen Stacheldrahtverhauen eignete dem Versteck der Familie Frank in der Prinsengracht bei aller Enge beinahe etwas Heimeliges, Überschaubares, eine Stimmung, in die man sich einfühlen kann. Dafür war nicht zuletzt Anne Franks luzide und anschauliche Sprache verantwortlich, die durch die Übersetzung in andere europäische Sprachen nichts von ihrer Lebendigkeit verloren hat.

Doch entspringt die Sprachbegabung eines jungen Mädchens nicht aus dem Nichts: Anne entstammt einer Familie, in der Sprache und Sprechen, Lesen, Dichten und Schreiben integraler Teil des Lebens waren. Das lässt sich der Monografie "Grüße und Küsse an alle". Die Geschichte der Familie von Anne Frank entnehmen, die Mirjam Pressler vorlegt. Sie hat Anne Franks Tagebuch aus dem Niederländischen ins Deutsche übertragen und ihr eine Biografie gewidmet.

Presslers in luzider, auch Jugendlichen zugänglicher Prosa gehaltener Bericht öffnet den Blick auf eine weitgehend vergessene Welt: den Lebens- und Erfahrungsraum des deutschen, mehr oder minder assimilierten bürgerlichen Judentums, das – seiner religiösen Ursprünge zwar durchaus noch bewusst – in der deutschen, der deutschsprachigen Kultur seine Erfüllung zu finden wähnte. Aus den Ghettos, etwa dem der Frankfurter Judengasse, befreit, nahmen diese seit Jahrhunderten in den deutschen Ländern ansässigen jüdischen Familien mit Disziplin, Lerneifer und Liebe zur deutschen Kultur ihren Weg in die Gesellschaft.

Die Entfaltung dieses Panoramas bürgerlichen Lebens wurde durch einen eher zufälligen Fund auf einem Speicher eines Hauses in Basel ermöglicht; in der Schweiz, einem Land, in dem ihre Familie, ihre Großmutter, ihre Tante, ihr Cousin zumal, die NS-Zeit überlebten und von dem aus später ihr Vater mit seiner zweiten Frau Annes Leben und Leiden publik machte. Es waren Briefe, Tagebücher, Postkarten und Fotografien, die Gerti Elias, die Frau von Annes Cousin Buddy Elias, auf einem Dachboden fand und die nun den Lesern einen Blick auf mehr als ein Jahrhundert ermöglichen: von der Geburt der Großmutter Annes Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankfurt am Main bis hin zu den unerquicklichen Streitigkeiten zwischen Annes Vater, Otto Frank, und amerikanischen Dramatikern über die Rechte an dem Theaterstück über Annes Leben.

Der letzte Teil von Mirjam Presslers Buch widmet sich Annes Cousin, dem Eiskunstläufer und Schauspieler Buddy Elias, der sein Leben zunehmend der Arbeit an der Erinnerung widmete. Vor allem aber lernen wir zwei ungemein starke Frauen kennen: die Schwester von Annes Vater, Helene, geb. Frank, verh. Elias, sowie Alice Betty, geborene Cahn, verheiratete Frank.

Alice Frank wurde achtundachtzig Jahre alt, heiratete früh und schenkte vier Kindern das Leben: Robert, Otto, Herbert und Helene. Ihr Mann, der in Landau in der Pfalz geborene Michael Frank, starb vergleichsweise früh, Alice Frank aber, das zunächst schüchterne Mädchen, die anfangs zurückhaltende Hausfrau und dann verwitwete Mutter und Erbin einer Bank, bewältigte ihr Leben durch das Schreiben von Gedichten: Gedichte, die durchaus keinem künstlerischen Anspruch genügen, aber doch einem großen Reichtum an Empfindungen Ausdruck verleihen.