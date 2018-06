Inhalt Seite 1 — Miss America wird erwachsen Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Wie kann es sein, dass eine Darstellerin, die in zwanzig Jahren dreißig Filme gemacht hat, die zu den finanziell erfolgreichsten Hollywood-Schauspielerinnen gehört, mit keinem einzigen markanten Bild in Erinnerung ist? Sandra Bullock, deren Name auf einem Kinoplakat allein in den USA locker für eine Viertel Milliarde Dollar Einspielergebnisse sorgt und die, was die Gagen betrifft, alle Kolleginnen ihrer Generation abgehängt hat, verkörpert auf der Leinwand den global verständlichen Triumph der Durchschnittlichkeit. Julia Roberts mag ein großes Lächeln sein, Nicole Kidman eine unnahbare Statue – Sandra Bullock ist die nette Nachbarin, die man tausend Mal im Hausflur gegrüßt hat und im Supermarkt trotzdem übersieht.

Tatsächlich wurde Bullock im Laufe der Jahre zum Zugpferd einer Unterhaltungsindustrie, die nach einer freundlichen Frau ohne Eigenschaften verlangte. Seit sie 1993 in dem Actionfilm Speed in einen Linienbus stürmte, Kaugummi kauend, verspätet, genervt und leicht zerzaust, bestand der Mechanismus des Bullock-Films im Grunde darin, seiner Hauptfigur jegliche Eigenheiten auszutreiben. Im Genre-Fahrtwind von Speed wird das anfangs toughe L.A. girl zur passiven Weisungsempfängerin von Keanu Reeves. Spätere Filme betrieben dann schon brachialer und systematischer die Glättung zur Stromlinienförmigkeit, den Umbau der lustigen Person zum Heiratsmaterial. Oder auch: die Wandlung von der fahrigen, verschrobenen und eben auch mal zickigen Individualistin zum all-American girl.

Wahrscheinlich ist der in jeder Hinsicht beispielhafte Bullock-Film Miss Undercover. In dieser weltweit erfolgreichen Komödie spielte Bullock vor zehn Jahren eine FBI-Ermittlerin, die sich bei einer Misswahl widerwillig als Kandidatin tarnt. Am Anfang ist sie eine Kumpelfrau, die Fast Food liebt, Ketchup auf ihre Bluse spritzt, beim Lachen eine Art Schweinsgrunzen von sich gibt und daheim einen Boxsack malträtiert. Im Laufe des Films lernt Bullocks Figur, manierlich zu essen, auf Stöckelschuhen zu gehen, einen Minirock zu tragen und liebreizende Debilitäten von sich zu geben. Am Ende ist sie die Süße, die von ihrem Chef geheiratet wird.

Bullock spielte Fahnderinnen, Politaktivistinnen, Verlagschefinnen – aber letztlich ging es in allen Drehbüchern darum, die innere Cheerleaderin nach außen zu kehren. Das Sympathische daran ist die Uneitelkeit, mit der sich Bullock auf der Leinwand stotternd, wild gestikulierend und weibchenhaft zum Affen macht, sich auf dem Herrenklo mit Hugh Grant in einer scheinbaren Oh-là-là-Situation erwischen lässt (Ein Chef zum Verlieben) oder als überdrehte Kreuzworträtsel-Erfinderin einen kathartischen Sturz in einen Minenschacht erlebt (Verrückt nach Steve) und sich für den Schmarrn höchstpersönlich die Goldene Himbeere, die Auszeichnung für die schlechteste Hollywood-Schauspielerin des Jahres, abholte.

In Paul Haggis’ Episodenfilm L.A. Crash spielte Bullock dann plötzlich ein Gegenprogramm zum all-American girl: eine Frau, die an ihrem Leben und an Amerika leidet. In der Rolle der Politikergattin Jean Cabot, die nach einem Überfall in Angst und Paranoia stürzt, verströmt sie irritierende Aggressivität und Angespanntheit. Die luxuriöse Wohnung, in der Cabot wohnt, lässt sie nach dem Vorfall wie eine Festung verrammeln. Sie hasse ihre Haushälterin, ihren Gärtner, ihren Wäschetrockner, wird Cabot am Telefon zu einer Freundin sagen, aber letztlich weiß sie, dass sie sich selbst hasst. Diese kleine Rolle in L.A. Crash, diese Studie von Angst und Wut, war eine Art Betriebsunfall, war Bullocks Versuch eines Ausbruchs aus dem romantischen Komödienfach, war der Beweis, dass "der niedliche Bulldozer" (L.A. Times) durchaus eine beeindruckende Schauspielerin sein konnte. Aber danach kam Miss Undercover 2.

Und jetzt? Ein Oscar für Amerikas Darling . "Habe ich das verdient, oder habe ich euch nur mürbe gemacht?" – Bullocks selbstironischer Einstieg in ihre Oscar-Dankesrede war doppelbödiger, als es auf den ersten Blick scheint.

Wenn man so will, kann man ihre Rolle in Blind Side – Die zweite Chance als biografische Fortsetzung ihrer vorherigen Rollen sehen: Das all-American girl ist zur all-American woman geworden. In John Lee Hancocks Film spielt Sandra Bullock Leigh Anne Tuohy, eine reiche Familienmutter in den Südstaaten, die einen schwarzen Teenager aufnimmt. Diese Frau hat alles, worauf Bullocks vorherige Figuren zusteuerten: ein großes weißes Haus, einen netten Mann, hübsche Kinder, ein Leben zwischen Einkäufen, Football-Begeisterung und charity dinners. Als Leigh Anne eines Abends dem farbigen Teenager Michael Obdach gewährt, ist dies der Beginn einer amerikanischen Bilderbuchgeschichte: Die Tuohys werden den schüchternen Hünen adoptieren, im Schoße der familiären Geborgenheit entwickelt Michael seine Persönlichkeit und wird schließlich zum gefeierten Football-Star.