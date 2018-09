Zwischen der neuen und der alten Wohnung von Marco di Gregorio liegen zehn Kilometer, ein Jahr und ein Erdbeben. Als am 6. April 2009 um kurz nach halb vier Uhr morgens ein Erdstoß der Stärke 5,8 auf der Richterskala die Hauptstadt der Abruzzen L’Aquila in Trümmer legte und 308 Menschen starben, stand Marco di Gregorio mit seinem 82-jährigen Großvater unter dem Türbalken ihres gemeinsamen Hauses in der Altstadt. Das Haus stürzte ein, der Balken hielt. Großvater und Enkel konnten sich retten. Für sie wie für die anderen Obdachlosen begann eine lange Odyssee. Am Anfang nächtigten sie in der Notunterkunft, einer Sporthalle, bei Verwandten und in Hotels. Seit zwei Wochen wohnen Großvater und Enkel wieder zusammen, in einer Zweizimmer-Neubauwohnung an der Via Federico Fellini in Preturo. Auf dicken Stahlzylindern stehen dreistöckige Häuser, verputzt in blassgelben und hellgrünen Streifen. Die Gebäude sind erdbebensicher. Jeder Quadratmeter hat 2700 Euro gekostet – Unzerstörbarkeit hat einen hohen Preis.

"Sie sind mein erster Besuch nach dem Beben!", sagt Philosophieabsolvent Marco di Gregorio. Er zeigt seine Wohnung: eine Wohnküche mit Schlafsofa, ein Schlafzimmer, ein Bad, alles voll eingerichtet. "Bettlaken, Töpfe, Teller, eine Kaffeemaschine", zählt di Gregorio auf, "alles da." Auf die Ankömmlinge im neuen Viertel warteten auch eine Flasche Sekt und ein Kuchen, dazu eine Grußkarte: "Alles Gute im neuen Heim, Ihr Silvio Berlusconi". Als handele es sich bei der Wohnung und den übrigen Gaben um ein persönliches Geschenk des Ministerpräsidenten.

Diesen Eindruck mussten auch jene durch das Erdbeben obdachlos gewordenen Familien bekommen, denen am 29. September 2009 Silvio Berlusconi höchstpersönlich die Schlüssel zu ihren neuen Wohnungen überreichte. Das Datum war bewusst gewählt – es war Berlusconis 73. Geburtstag. Der Ministerpräsident trat an diesem Tag als Wohltäter auf, eine Militärkapelle spielte die Nationalhymne, und das Staatsfernsehen übertrug stundenlang die Zeremonie. "Le case di Berlusconi" nennt der Volksmund von L’Aquila die neuen Gebäude für die Erdbebenopfer – "Berlusconis Häuser". Obwohl er sie weder entworfen noch gebaut oder bezahlt hat. Aber er empfängt die Obdachlosen, als handele es sich um seine Gäste. Eine Geste irgendwo zwischen Feudalherrn und Hotelbesitzer: Für euch sorgt nicht Vater Staat, sondern Silvio Berlusconi.

Die Geste eines Medienprofis. Von Anfang an war er der große Protagonist in der Trümmerlandschaft von L’Aquila. Ganze 25 Mal reiste Berlusconi im vergangenen Jahr in die vom Beben verwüstete Stadt, er hielt hier Kabinettssitzungen ab und sogar den G-8-Gipfel. In L’Aquila wollte er seine Stärke als Krisenmanager beweisen – ein Mann, der handelt, statt zu reden, der entscheidet, statt zu diskutieren. "Wir haben nach dem Erdbeben in den Abruzzen so schnell und effizient reagiert, wie es noch nie in Italien geschehen ist", schrieb Silvio Berlusconi noch vor den Regionalwahlen am vergangenen Wochenende an die Italiener. Das sei der Beweis für eine "Regierung der Tat, während die Opposition nur Intrigen, Pessimismus und Katastrophenstimmung verbreitet".

Berlusconi, der Macher. Als Bauunternehmer hatte er einst angefangen, und so geriert er sich auch in den Abruzzen, obwohl er schon lange keiner mehr ist. Am Rand seiner Heimatstadt Mailand errichtete Berlusconi in den 1970er Jahren die Satellitenstadt Milano 2. Und am Tag nach dem Beben versprach er "L’Aquila 2", neue Siedlungen für die Obdachlosen. "new towns" nannte sie Berlusconi. Ein Jahr später gibt es bereits 21 new towns, in denen bislang 14.700 Menschen leben. Eine gigantische Leistung, so schnell so viele Wohnungen für so viele Erdbebenopfer zu bauen. Aber ist das schon die Lösung?

"Jetzt sind die Schweinwerfer ausgestellt. Und wir sind allein"

Manchen new towns wie in Preturo fehlt noch der Anschluss an die Kanalisation. Es gibt einen Fußballplatz, aber weder eine Kaffeebar noch einen Zeitungskiosk. Das neue L’Aquila besteht aus lauter kleinen Satellitenstädten, in denen Menschen zusammenwohnen, die vorher nie zusammengewohnt haben, ohne Räume oder Plätze, an denen sie sich treffen können. Für bessere Planung war keine Zeit – immerhin leben zurzeit noch 5300 Opfer in Hotels an der 80 Kilometer entfernten Adriaküste. Der Staat zahlt für jeden von ihnen 1500 Euro im Monat, er übernimmt auch Mietzuschüsse. Insgesamt werden heute noch über 52.000 Menschen staatlich unterstützt, die am 6. April 2009 vieles oder alles verloren haben. Keiner von ihnen muss mehr im Zelt oder im Wohncontainer leben. Das ist die gute Nachricht. Aber viele fühlen sich nicht nur unterstützt, sondern auch ein wenig entmündigt.