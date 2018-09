Er lauert überall, in den Wartezimmern von Arztpraxen, in Banken und auch in Redaktionsräumen. Jeder kennt diesen Stuhl, seine Form, die sich über die Jahrzehnte in unser aller Inneneinrichtungsgedächtnis eingebrannt hat: den Freischwinger. Gebogen aus verchromten Stahlrohren, Sitz und Rückenlehne schwarz, wahlweise aus Leder oder Kunststoff. Man hat sich satt gesessen in ihm.

Vergangenes Jahr, zum 90. Jubiläum des Bauhauses, verhalfen die Berliner Designer Blasius Osko und Oliver Deichmann diesem Stuhl plötzlich zu neuem Leben, und zwar durch einen einfachen Knick. Der Knick, das fiel den beiden jungen Gestaltern irgendwann einmal auf, war in der Geschichte des Möbeldesigns bisher zu Unrecht unterschätzt worden. Denn ein richtig gefalteter Knick kann sehr elegant sein: Die runde Form verschmälert sich fließend zur Linie und wird dann wieder zum Rund.

Erst knickten Osko und Deichmann, beide Jahrgang 1975, an Plastikstrohhalmen herum, dann griffen sie in ihrem Atelier zu Stahlrohren. Schließlich spannten sie, die sich nach dem gemeinsamen Studium zunächst unter dem Namen "Wunschforscher" selbstständig gemacht hatten, den sogenannten Freischwingerstahl in den Schraubstock und dellten ihn an bestimmten Stellen so ein, dass er seine Steifheit verlor. Nun ließ sich das Rohr ganz leicht knicken, und mit wenigen Handgriffen war ein drei Meter langes Stahlrohr schnell in die Form des berühmten Freischwingers gebracht. Nach einigen Experimenten entwickelten die beiden Berliner eine derart kluge Knick-Falt-Technik, dass der so geformte Stuhl nun auch die Last freudiger Esser trägt. Der Knick, der eigentlich für Schwäche, für Deformation, für das "Geknicktsein" steht, stabilisiert paradoxerweise die Konstruktion des Stuhles.

Anders als die Sofas, Lampen und Klappsessel, die Osko+Deichmann für Möbelfirmen in Frankreich, Italien und Schweden entworfen haben, gibt es von dem sogenannten Straw Chair nur zwölf Exemplare, ähnlich wie es von einer Skulptur nur eine limitierte Zahl von Abgüssen gibt oder von einem Holzschnitt nur eine begrenzte Zahl von Drucken. Mit dem Boom auf dem Kunstmarkt in den nuller Jahren hat sich bekanntlich auch ein reger Markt für zeitgenössisches Design entwickelt, der sich am Handel mit der Gegenwartskunst orientiert. Auf Auktionen erzielten Möbelstücke von Marc Newson Preise von über einer Million Euro, parallel zu den großen Kunstmessen finden nun regelmäßig Designmessen statt, und in London, Paris und New York etablierten sich zahlreiche Designgalerien. In Berlin gibt es immerhin schon eine Handvoll.

Zu ihnen zählt die vor einem halben Jahr gegründete Galerie mit dem wunderbar sprechenden Namen Helmrinderknecht, in der seit vergangenem Wochenende Blasius Osko und Oliver Deichmann ihre neuen Knick-Entwürfe, die Serie Kink, zeigen. Diesmal haben sie das Prinzip des Knicks auf Stühle, Tische, große Bogenlampen und kleine Tischleuchten übertragen. Für den Galeriekontext haben sie nicht mit verchromtem Freischwingerstahl und Kernleder gearbeitet, sondern mit unbehandeltem Edelstahl und dicken Kiefernholzplatten, mit einfachen, rohen Materialien, die den Blick auf das Detail lenken sollen, den Knick also.

Für ihre an Achille Castiglionis Arco erinnernde Bogenlampe (Auflage: 5, Preis: 2100 Euro) haben sie den "schwachen Knick" erfunden, der dem Rohr wenig mehr als eine leichte Krümmung verleiht. Zur Serie gehört auch ein neuer Freischwinger, der sogar stapelbar ist – dank eines Doppelknicks.

Auch der niederländische Designer Maarten Baas arbeitete sich wie Osko+Deichmann an großen Designikonen ab, indem er Originalstücke von Rietveld, Eames oder Gaudí ankokelt, bis sie wie aus Holzkohle geformt aussehen. Macht die Beschädigung diese limitierten Stücke Design zu Kunst?

Bei den Möbeln von Blasius Osko und Oliver Deichmann erübrigt sich die Frage, hier dient die Form noch immer der Funktion. Auf ihren Stühlen lässt es sich bequem geknickt sitzen.