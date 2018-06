Vom 5. bis 24. April wird der indische Weltmeister Viswanathan Anand seinen Titel gegen Veselin Topalov in einem Match über zwölf Partien verteidigen. Ausgerechnet in Sofia. Der Russe Wladimir Kramnik, der 2006 seinen Titel trotz äußerst schmutziger Machenschaften Topalovs und vor allem seines Managers Danailov gegen den Bulgaren erfolgreich verteidigte, dann aber 2007 in Bonn Anand unterlag, warnte Anand eindringlich vor diesem Gang in die "Höhle des Löwen", wo Topalov, der Sportler des Jahres, eine Art Volksheld, ist. Vergeblich. Anand selber sieht es seinem (indischen) Naturell gemäß gelassen, obwohl er natürlich nur allzu gut um die Grabenkriege jenseits des Schachbretts bei etlichen WM-Wettkämpfen weiß. Nun, im schlimmsten Fall ist ein Preisfonds von zwei Millionen Euro, den Premierminister Bojko Borisow garantiert, kein schlechtes Trostpflaster.

Die ehemaligen russischen Weltmeister Spassky, Kasparow und Kramnik meinen, dass die Zeit als Weltmeister mit ihren enormen Belastungen Jahre des Lebens koste. "Natürlich" zogen sie daraus keine Lehren, und auch Anand und Topalov werden mit allen Kräften an ihrer Lebensverkürzung arbeiten. Zu sehr lieben sie das Schachspiel, zu süß ist der Ruhm.

Mit welch wunderschönem Zug gewann Anand als Weißer bei der Blitz-WM in Moskau augenblicklich gegen den Ukrainer Iwantschuk, wobei die Erstickungsnot des schwarzen Königs entscheidend war?

Lösung aus Nr. 13:

Mit welcher Kombination hätte Schwarz mattsetzen können? Das Springeropfer 1...Sb3+! öffnet nach 2.axb3 nicht nur die a-Linie, sondern macht auch das Feld a5 für die Dame frei: 2...Da5+, sodass nach dem erzwungenen 3.Ta4 Dxe1+ 4.Ka1 Db1 Matt bedeutet