In seinem Artikel zum 80. Geburtstag von Helmut Kohl ( ZEIT Nr. 13/10) stellte Bernd Ulrich die Frage: "Und was wäre aus dem Land geworden, wenn Oskar Lafontaine Kanzler gewesen wäre oder der von der ZEIT bewunderte damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der mit der Einheit wenig anzufangen wusste?" Als ob man hier Lafontaine und Weizsäcker in einem Atemzug nennen dürfte.

In Wirklichkeit hatte Weizsäcker politisch stets im Blick auf die Einheit der Nation gewirkt, spätestens seit der Mitarbeit an der Ostdenkschrift der EKD 1965 oder bei der aus der Oppositionsstellung der CDU/CSU äußerst schwierigen Unterstützung der Ostpolitik des Kabinetts Brandt/Scheel – um nur die wenigsten Beispiele zu nennen.

Es trifft zwar zu, dass Weizsäcker nach dem 9. November 1989 sehr skeptisch gegenüber einem überstürzten Einigungsprozess blieb. Sagte Willy Brandt damals, es wachse nun zusammen, was zusammen gehöre, meldete sich der Präsident mahnend: "Zusammenwachsen ja, aber nicht zusammenwuchern." Mein Plädoyer in der ZEIT für eine Wiedervereinigung über den Artikel 23 des Grundgesetzes ging ihm mächtig contre cœur . Aber doch nicht, weil ihm die Einheit zuwider gewesen wäre, sondern weil er nicht wollte, dass der Zug zur Einheit im allzu rapiden Tempo entgleist.

Der Einigungsprozess brauche Zeit und müsse Rücksichten nehmen: Zum Ersten auf die Nachbarn im Osten, kaum geringer auch auf die im Westen – wie alarmiert sie damals alle waren, konnte man zum 20. Jubiläum des Mauerfalls drastischer nachlesen, als es damals öffentlich wurde; zum Zweiten auf die neu erwachte Bürgerbewegung in der DDR; und drittens auf all jene, die in der alten Bundesrepublik besorgt dreinblickten – auch in einigen Redaktionsstuben der ZEIT hing damals das Plakat "Art. 23 – kein Anschluss unter dieser Nummer". Doch ungeachtet dessen nutzte Weizsäcker alle seine Kontaktmöglichkeiten: Er war der erste Bundespolitiker, der am 12. November durch die geöffnete Mauer am Potsdamer Platz schritt, er traf vor allen anderen die führenden Leute der Übergangsregierung im Cecilienhof

Zugegeben: Richard von Weizsäcker lag, was den Weg und das Tempo des Einigungsprozesses betrifft, damals falsch. Er irrte in dieser Einschätzung gewiss, doch nicht unehrenhaft, und war erst wieder auf der Höhe der Zeit, als er dem Bundestag vorschrieb, er habe nach Berlin umzuziehen. Aber dass er mit dem Ziel der Einheit wenig anzufangen gewusst hätte, etwa wie Oskar Lafontaine, das ginge an der Geschichte weit vorbei.

Robert Leicht, 65, ist ZEIT-Redakteur seit 1986. Von 1992 bis 1997 war er Chefredakteur