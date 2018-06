µ ist ein griechischer Buchstabe, gesprochen "Müh", geschrieben "My". Er thront genau zwischen Alpha und Omega und berührt fast nur den Alltag von Nanophysikern und Mikrochemikern. Aber eben nur fast: Immer mehr Menschen verwenden den Buchstaben wie ein Wort, als Synonym für "ein kleines bisschen". Da steht man nun auf einer maroden Heimwerkerleiter und hält ein nicht gerade leichtes Bild an die Wand. Hierhin? Der Mensch, dem man täglich beim Frühstück begegnet, findet: "Noch ein My weiter nach rechts." Gerne, man interpretiert das My als zwei Zentimeter. "Ja, ganz gut, aber vielleicht doch wieder ein My zurück?" So? "Hmmm", brummelt es von unten. "Noch ein My." Die Leiter wankt, der Arm brennt, aber das Bild ruht. "Du bewegst es ja gar nicht mehr!" Oh doch! Und wie. Ein Millionstel Meter. Der Weg zur Perfektion ist eben µ-selig.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio