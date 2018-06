Von allen Finanzjongleuren haben die Staatsanleihenhändler das feinste Sensorium. Wer sich die Mühe machte, der konnte die große Rezession der Weltwirtschaft frühzeitig an den Kursen auf den Bondmärkten ablesen. Zu Wochenbeginn trug sich dort eine bemerkenswerte Begebenheit zu: Die Rendite zehnjähriger amerikanischer Staatsanleihen stieg auf vier Prozent – zum ersten Mal seit Monaten.

Für die Pessimisten ist es der Anfang vom Ende. Sie sehen folgendes Szenario. Nun entweicht auch noch aus der Blase am Anleihemarkt die Luft. Aus Angst vor einer steigenden Staatsverschuldung und höheren Inflationsraten meiden Investoren öffentliche Schuldtitel. Der Staat muss höhere Zinsen bieten, wenn er seinen Finanzbedarf decken will, der Haushalt rutscht noch tiefer ins Minus, die Staatspleite rückt näher. Die Wiederbelebung der Wirtschaft durch staatliche Rettungsprogramme scheitert.

Tatsächlich hat die Nachfrage nach US-Bundesanleihen zuletzt merklich nachgelassen. Es gibt aber noch eine ganz andere Interpretation: Demnach zeigt der Zinsanstieg, dass der Aufschwung kommt. Auf dem Höhepunkt der Krise vertrauten die Investoren ihr Geld niemand anderem als dem Staat an. Jetzt, da die Zuversicht steigt, werden sie wieder mutiger und investieren auch in Aktien und Firmenanleihen – der Staat bezahlt mehr, wenn er sich Geld leihen will. Dafür bezahlen Unternehmen und Privatleute weniger. Weil die öffentliche Hand in dem Maße, in dem sich der Aufschwung selbst trägt, ihre Konjunkturprogramme zurückfahren kann, kommt das gerade recht.

Außerdem: Die Höhe der langfristigen Zinsen hängt immer auch von der Höhe der kurzfristigen Zinsen ab. Und die bestimmt die Notenbank. Wenn die Langfristigen also anziehen, dann liegt es daran, dass die Investoren davon ausgehen, dass die Federal Reserve wegen der verbesserten Konjunktur das Geld einsammeln wird, das sie in den Zeiten der Panik auf den Markt geworfen hat. Der Zinsanstieg wäre also ein Zeichen der Gesundung. Für diese Variante spricht: Von Inflationsfurcht ist an den Märkten noch nicht allzu viel zu spüren – so ist die Nachfrage nach inflationsgeschützten Anleihen bisher kaum gestiegen. Wenn die Optimisten recht behalten, ist das Kalkül der Krisenretter aufgegangen. Die nächsten Wochen werden spannend.