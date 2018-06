Wer Schwarz als seine Lieblingsfarbe bezeichnet, ist ziemlich einsam – jedenfalls auf der Skala der Farbvorlieben. Mehr als ein Drittel der Deutschen bezeichnet Blau als ihre liebste Farbe, ein Fünftel liebt Rot. Und nur weniger als ein Zehntel sieht am liebsten Schwarz. Kein Wunder, glaubt man etwa dem Psychologen und Farbtherapeuten Max Lüscher, der den Schwarz-Anhängern zuschreibt, sie hätten "einen eigensinnigen Anspruch auf Geltung" und wollten sich vor allem Respekt verschaffen: "Dadurch verschließen sie sich Gefühlen und wirken leicht hart und intolerant."

Nun ist die Farbpsychologie eine Disziplin, die schwer von der Esoterik zu trennen ist. Aber welche Eltern machen sich keine Sorgen, wenn ihr Kind ein Bild ganz in Schwarz malt? Das ist natürlich Blödsinn, denn wenn kleine Kinder Schwarz als Malfarbe lieben, dann weil sie die besten Kontraste liefert, sagt etwa die Psychologin Christa Seidel. Erst später lernen Kinder, dass Schwarz auch eine symbolische Bedeutung hat. Und die ist enorm. Keine Farbe ruft bei Menschen so starke Gefühle hervor. Schwarz spricht steinzeitliche Existenzängste an. In der Dunkelheit lauerten die Tiere. Der Religionsforscher Jeffrey Burton Russell schreibt, Schwärze sei fast überall mit dem Bösen assoziiert: "Schwärze besitzt eine immense Palette von unheimlichen Assoziationen: Tod, die Unterwelt, die Leere, Blindheit, die Nacht, in der Räuber und Geister ihr Unwesen treiben."

Allerdings hat Schwarz offenbar auch eine faszinierende Wirkung. Schließlich werden viel mehr Spielfiguren von Darth Vader verkauft als von seinem guten Gegenspieler Luke Skywalker. Und es gibt zurzeit kaum ein erfolgreicheres Genre in der Literatur als Vampir-Romane. Schwarz, das sind nämlich nicht nur die Fieslinge, schwarz sind auch die Rächer. Zorro ist der Mann mit der schwarzen Maske, der das Böse austreibt. Batman hätte sich niemals einen gelben Gummianzug übergezogen. Schwarz ist also die Farbe der Mutigen.

Gäbe es all die gruseligen Mythen über Schwarz nicht, es würden sich wohl viel mehr Menschen zu dieser unbunten Farbe bekennen. Denn in Wirklichkeit sind wir alle schwärzer als wir vorgeben. Schwarz ist die beliebteste Farbe in der Kleidung. Schwarz ist die bestverkaufte Farbe bei Möbeln. In Wahrheit ist die Vorliebe für Schwarz ziemlicher Mainstream. Diejenigen, die sich offen dazu bekennen, sind demnach Menschen, die selbstbewusst genug sind, offen zuzugeben, wie gewöhnlich sie sind. Es ist also völlig zutreffend, dass Schwarz die Farbe der Mutigen ist.