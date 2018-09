Mit Träumen ist das so eine Sache. Ich lebe in der Gegenwart und schmiede keine Pläne, die weit über sie hinausreichen – es geschieht ja doch nichts so, wie man es sich vorstellt oder erträumt.

Sicher, es gab eine Zeit, in der es mir aufregend erschien, auf der Bühne zu stehen, laute Musik zu spielen, bejubelt und flachgelegt zu werden. Ich war 14, in meiner Luftgitarrenphase, noch bevor ich eine echte Gitarre in die Hand nahm. Das war für mich nichts Utopisches, ich war damals von Rockstars umgeben, meine Mutter war mit David Bowie liiert.

Slash der 44-jährige gilt seit seinen Erfolgen mit der Hardrockband Guns N’ Roses als einer der besten Gitarristen der Welt. 1996 verließ er die Band nach heftigen Streitereien mit deren Sänger, Axl Rose. In diesen Tagen erscheint Slashs erstes Soloalbum

Als es mit Guns N' Roses losging, änderte sich für mich alles. Auch wenn ich die Rockstardekadenz eine Weile ausgekostet habe – mir geht es seither in erster Linie um die Musik, darum, Songs zu schreiben, mein Spiel zu verbessern. Ich konnte mir nie vorstellen, jemals etwas anderes zu tun.

Nachts habe ich auch nicht allzu viel Gelegenheit, zu träumen – ich leide unter Schlaflosigkeit. Wenn es mir gelingt einzuschlafen, sind meine Träume sehr intensiv und verwirrend. Manchmal sind es extrem aufgeladene Sexträume. Oder blutige Szenen wie aus einem Horrorfilm. Aber die finde ich eher unterhaltsam. Die Träume, die mich wirklich ängstigen, sind in der Realität verwurzelt, meist in der Vergangenheit. Ein wiederkehrender Albtraum geht so: Ich bin auf Tour, gehe mit meiner Band auf die Bühne, und der Auftritt wird ein völliges Desaster. Die Technik geht zum Teufel, die Musiker kollabieren, der Sänger taucht nicht auf. Ich bin völlig hilflos, kann nichts dagegen tun. Klar, wo diese Albträume herkommen!

Seit Jahren nehme ich kein Heroin mehr und trinke nicht mehr. Kürzlich habe ich mir sogar das Rauchen abgewöhnt. Trotzdem verfolgen mich diese Sachen immer noch in meinen Träumen, ich bin dann auf einer Party und merke, dass ich wieder trinke oder auf Droge bin, ich fühle mich schuldig, grauenhaft! Dabei gelingt mir eines im Traum seltsamerweise nie: Ich habe die Taschen voller Heroin, aber immer hindert mich irgendetwas daran, mir die Spritze zu geben. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen, wer weiß. Nach dem Aufwachen rast mein Herz, ich bin völlig am Ende, weil diese Träume so verdammt realistisch sind. Es dauert einige Minuten, bis ich merke, dass ich das nur geträumt habe.

Mein heutiges Leben als Musiker, aber auch als Ehemann und Vater, wäre nicht möglich, wenn ich nicht clean geworden wäre. Als Alkoholiker oder Junkie bist du der Sucht ausgeliefert, du musst nach ihrer Pfeife tanzen, jeden Tag. Es quält einen mehr, als es wert ist.

Vor einigen Jahren wollte ich es noch einmal wissen, ich bin in ein Hotelzimmer gezogen und ließ es noch mal richtig krachen. Aber es machte keinen Spaß mehr, das Hochgefühl vergangener Zeiten ließ sich nicht mehr herstellen, keine Chance. Vor allem wurde mir klar, dass ich nicht einer dieser Väter sein will, die zu breit sind, um sich überhaupt daran zu erinnern, dass sie Kinder haben. Das war eine wichtige Erkenntnis für mich, eine kleine Offenbarung.



Aufgezeichnet von Jörg Böckem