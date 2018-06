Die zweite Tragödie von Katyn, der Flugzeugabsturz, ist so erschütternd und schmerzvoll wie die meisten Kapitel der polnisch-russischen Geschichte. Die Anteilnahme und Kondolenz der beiden Völker aber erscheint wie eine erste, neue Seite in diesem Buch. Spüren Polen wie Russen unter dem Schock, dass gerade die Verweigerung der letzten Konsequenz ihrer Aussöhnung wohl zu den tieferen Ursachen des Unglücks gehörte?

Lech Kaczyński, dem verstorbenen polnischen Präsidenten, und seinen Anhängern hatte Putins Verbeugung in Katyn vor den Tausenden Opfern stalinistischen Terrors Tage zuvor nicht gereicht. Ihnen ging es – wie vielen polnischen Patrioten – um die Beschwörung des Leids, weniger um die Politik als Kunst des Möglichen. Die aber hatten die russischen Führer schon seit Monaten signalisiert, noch unzureichend zwar, aber keineswegs undurchsichtig für Polens Premier Donald Tusk. Er drückte Putins Hand – doch für Kaczyński war sie leer. Polens Präsident wollte den Kniefall für Stalins Verbrechen. Und mit einer Gegenrede in Katyn sein Land als "Christus der Völker" preisen.

Die Glorifizierung stammt vom Freiheitsdichter Adam Mickiewicz, der später bei Ausbruch des Krimkrieges 1853 nach Konstantinopel eilte, um eine polnische Legion gegen Russland zu bilden. Sie klingt pathetisch, verzweifelt wie so viele Schlachtrufe der polnisch-russischen Geschichte. Selbst die Dichter beider Völker, die Edelmütigen, die großen Romantiker ihrer Nationen waren mit ihrer Kunst am Ende, wenn es um den slawischen Bruderzwist ging. Puschkin, der den Absolutismus verachtete, wandte sich dennoch in seinem Gedicht Den Verleumdern Russlands gegen jene Ausländer, die Polens Unterdrückung durch den Zaren nach 1830 verurteilten. Joseph Conrad wieder schrieb über die russische Autokratie: "Sie ist wie eine Heimsuchung, wie ein Fluch des Himmels, die im Dunkel der Zeitalter auf die unendliche Wüste herabfiel, die dumpf an den Grenzen zweier Kontinente liegt."

Die Stalin-Porträts sollte man in Moskau schnell wieder einsargen

Die Heimsuchung erfolgte anfangs aber auch von polnischer Seite. Ihr Großreich nutzte die "Zeit der Wirren" im Moskau des frühen 17. Jahrhunderts für die Eroberung des Kremls und eine erbarmungslose Militärdiktatur. Im 18. Jahrhundert drehten die Russen im Bündnis mit Preußen und Österreich den Spieß um. Die "Piratenreiche" (Herman Melville) löschten das gekaperte Polen durch drei Teilungen für 123 Jahre von der Landkarte. Die vierte Teilung folgte durch Hitler und Stalin. Der Wiener Kongress und die Jalta-Konferenz (beide ohne Polen) überließen das Land jeweils weitgehend den Russen. Die verschoben es 1945 um einige Hundert Kilometer nach Westen und pressten das Land dadurch auch in eine andere Wirtschaftsstruktur – vom oktroyierten Sowjetsystem ganz zu schweigen. Drei Jahrhunderte auf einen Satz gebracht: Russlands Streben nach Europa und die gleichzeitige Angst vor Aufweichung seiner Auto- und Partokratien waren Polens Martyrium. Bismarck gab seinen Senf dazu: "Haut doch die Polen, dass sie am Leben verzagen."

Wie konnte ein solches Land die Kontinuität und ein Teil seiner Politiker den Realitätssinn eines "normalen" europäischen Staates entwickeln! Zum ersten Mal versteht Russland das jetzt. Lech Kaczyńskis großes Verdienst sei es gewesen, so bekennt die Nesawissimaja gazeta nobel, "dass er auf der historischen Wahrheit beharrt habe. Auch wenn er dabei manchmal nicht das rechte Maß finden konnte, sei ihm selbst in der Übertreibung der Beweis gelungen, wie viel ihm die humanen, europäischen Werte bedeutet hätten. Das geht weit über Pietät hinaus. So wie die Entscheidung aus dem Kreml, im staatlichen Fernsehen zur besten Sendezeit Andrzej Wajdas Film Katyn zu zeigen. So wie die ungezählten Blumen und Kerzen, die Russen in ihren Städten vor polnischen Vertretungen niederlegten. Selbst Putins zögerliches Tasten nach der Schulter des erschütterten Donald Tusk erscheint geradezu als Symbolbild gegen die Umarmungen mit den brüderlichen Tatzen der alten Kremlherrscher. "Wenn unsere beiden Nationen einander in einem solchen Moment nicht vergeben – wann dann?", fragt Warschaus Gazeta Wyborcza.

Wie kann die Stunde der Vergebung über das Misstrauen der Jahrhunderte fortdauern, beiden Ländern ein neues Zeitgefühl füreinander bringen? Die Bringschuld Moskaus liegt auf der Hand. Der Kreml muss den polnischen Historikern alle Dokumente und Archive über Katyn zugänglich machen. Die Moskauer Stadtverwaltung sollte die Stalin-Porträts, die sie zum Jahrestag des Kriegsendes aus der historischen Schreckenskammer holen will, schleunigst wieder einsargen. Putin hat seine jahrelang erfolgreiche Rolle als großrussischer Wiedertäufer ohnehin ausgespielt. Der Verfall der Energiepreise und die neuerlichen Terroranschläge in Moskau haben gezeigt, dass er weder die Wirtschaft noch die Sicherheit zuverlässig stabilisieren kann. Er sucht wieder Anschluss und hat schon seit einiger Zeit erkennen lassen, dass er nicht länger alle Nachbarn für Russlands Ehre zu Feinden machen will. Polen muss lernen, die russische Außenpolitik nicht nur aus historischem Blickwinkel zu sehen. Und das würde nicht zuletzt auch erfordern, dass diverse transatlantische Netzwerke ihre allzu einseitige ideologische Frontstellung gegenüber Moskau selbstkritisch überprüfen.

Sicher ist vorerst nur: Noch nie hat es eine bessere Chance für alle Seiten gegeben, aus einer polnischen Tragödie zu lernen.

