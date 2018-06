Dienstboten muss man bezahlen, aber man kann sie nicht kaufen. Namentlich ihre Loyalität bleibt unberechenbar. Berühmt ist der Satz, der eine jahrhundertealte Erfahrung mit schwatzhaftem Personal zusammenfasst: "Für Kammerdiener gibt es keine Helden."

Und natürlich hat, was ein Diener über seinen Herrn, sei er König, Feldherr oder Politiker, sagen kann, nachdem er ihn täglich in Unterwäsche oder bei kindischen Ausflüchten erlebt hat, nichts Heroisches mehr. Umgekehrt geht aus der Dienerperspektive nicht so viel hervor, wie es der an Intimitäten interessierte Zeitgenosse glauben will. Die politischen oder militärischen Leistungen bleiben davon unberührt, und nicht einmal der Charakter, wenn er sich auf der öffentlichen Bühne exemplarisch bewährt hat, lässt sich durch Hintertreppendetails so wirksam herabsetzen, wie es der Voyeur hoffen mag.

Ein bisschen anders verhält es sich mit den Stars unserer Tage, die den Fürsten, Feldherren, Reichskanzlern von einst in der öffentlichen Verehrung nachgefolgt sind. Die Popsänger und Hollywoodschauspieler müssen sich zwar, wenn ihr Personal Abträgliches ausplaudert, auch nicht um die Dignität ihrer künstlerischen Leistung sorgen. Was der sogenannte Leibwächter "Bill" jetzt über die offenbar jähzornige und übellaunige Angelina Jolie verbreitet, vor allem wie sie ihren Ehemann Brad Pitt und die Kinder tyrannisiert, schmälert ihren schauspielerischen Rang nicht im Mindesten.

Indes beruht der Ruhm solcher und anderer Stars nicht mehr allein auf ihren Filmen oder Platten, sondern auch auf der Dauerpräsenz ihres Privatlebens in den Klatschmagazinen. Dort wandeln sie auf einem schmalen Grat. Aus ihrem Alltag müssen einerseits zuverlässig Skandal, Seitensprünge, seltsame Ticks bekannt werden, also just das, was ein findiger oder finanzkräftiger Reporter von dem Personal beziehen kann. Andererseits darf hier ein gewisses Maß des Abträglichen niemals überschritten werden, um die Empathie des Publikums nicht in Antipathie kippen zu lassen. Hoffen wir also, dass der sogenannte Bill nicht gerade eben eine Schaufel Hintertreppenschmutz zu viel auf die empfindliche Waage geworfen hat.