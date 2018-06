Im Schneidersitz hockt Sherida auf einem Krankenhausbett. Das Mädchen mit dem dunklen Teint und den dicken welligen Haaren lächelt. "Wenn du in ein Krankenhaus musst, ist das natürlich nicht toll", steht im Werbetext neben ihrem Foto. "Es kann passieren, dass du nicht schlafen kannst. Würdest du dann gern eine Gutenachtgeschichte hören, so wie zu Hause? Wir lesen dir gern etwas vor. Maasstad Krankenhaus."

Den Einwohnern Rotterdams strahlt Sherida seit einigen Wochen auf metergroßen Plakatwänden entgegen. "Wir haben besonders viele Poster vor den Eingängen von anderen Krankenhäusern aufhängen lassen", sagt Klinikchef Paul Smits. "Wer die Konkurrenz unzufrieden verlässt, soll beim nächsten Mal zu uns kommen." Smits ist ein schnell sprechender, dunkelhaariger Mann. Er ist Arzt, vor allem aber ist er Manager. Ihn treibt die Vision, seine siebzig Jahre alte Klinik auf einen der vorderen Plätze im holländischen Gesundheitssystem zu hieven.

Dafür hat er in neue Geräte investiert, fast 200 Mitarbeiter ausgewechselt, alle Führungskräfte zwecks kürzerer Besprechungszeiten in ein Großraumbüro versetzt und der Klinik mehr Transparenz auf allen Ebenen verordnet. In der Notaufnahme zeigt eine große elektronische Tafel die Namen der eingelieferten Patienten an, daneben ihre Wartezeiten. Liegt jemand zu lange, leuchten Lampen auf. Als Smits moderne Apparate zur Behandlung von Nierensteinen anschaffte, warb er mit dem Versprechen, dass jeder Interessent innerhalb von sieben Tagen einen Termin bekommt, und steigerte so die Zahl der Patienten von 140 auf 540 pro Jahr. "Wir schaffen ständig Klarheit über unsere Ergebnisse, dadurch werden wir besser, und es ist fair gegenüber den Patienten", sagt er.

Der Weg zu Paul Smits führt über den deutschen Gesundheitsminister Philipp Rösler und dessen niederländischen Kollegen Ab Klink. Rösler will das deutsche Krankenversicherungssystem teilweise über eine neue Prämie finanzieren, eine Variante der seit Langem diskutierten Kopfpauschale, bei der alle Versicherten einen einheitlichen Beitrag zahlen. Über Einzelheiten berät in der kommenden Woche erneut eine Kommission der Bundesregierung.

In den Niederlanden gibt es eine ähnliche Prämie seit 2006. Die Krankenversicherungen erhalten ihre Einnahmen aus drei Quellen: Es gibt erstens die Prämie, die ausschließlich die Versicherten bezahlen, zweitens einen einkommensabhängigen Sozialbeitrag, den die Arbeitgeber finanzieren. Drittens kommt noch Geld vom Staat hinzu, der die Krankenversicherung der Kinder finanziert.

Rösler hat sich deshalb mehrfach mit holländischen Experten beraten. Vor Ostern war Ab Klink zu Gast in Berlin. Die Prämie hat in dessen Augen gleich mehrere Vorzüge. Für den wichtigsten hält er die Stärkung des Wettbewerbs. Ein fester Betrag pro Kasse sei nun einmal leichter vergleichbar als die vom Lohn abhängigen Prozentsätze, mit denen die Kassenbeiträge bisher berechnet wurden. "Die Prämie bringt Transparenz, und die Kassen haben einen starken Anreiz, die Kosten zu senken und Qualität zu belohnen", sagt Klink. "Damit das funktioniert, hat der Staat die Preisbildung in vielen Bereichen freigegeben. Damit wollen wir weitermachen."

Philipp Rösler denkt über die Prämie ganz ähnlich wie Klink. Er sagt: "Die Prämie ist der Schlüssel für mehr Wettbewerb im System." In der Öffentlichkeit ist das wenig bekannt, weil vor allem von Verteilungswirkungen der Reform die Rede ist. Gestritten wird darüber, ob es möglich und sinnvoll ist, parallel zur Prämie einen Sozialausgleich für Geringverdiener einzuführen. Er soll die Verlierer der Reform entschädigen. Rösler glaubt, dass das gelingen kann. Er verspricht, dass es ohne Sozialausgleich keine Prämie geben wird.