Es gibt da jenes Foto aus seiner Kindheit: Zu sehen sind der knapp Einjährige neben seiner nur wenig älteren Schwester, beide tragen ein bodenlanges Rüschenkleid. Und wenn der Biograf anmerkt, es sei damals üblich gewesen, auch kleine Jungen so niedlich auszustatten, will doch die Beklemmung beim Betrachten des Fotos nicht weichen. Denn jener Knabe im Püppchendress beanspruchte später auf eine nahezu manische Art die Rolle des starken Mannes für sich. Weil die Mutter es ihm nicht erlaubt hatte, ein "normales" männliches Verhalten zu erlernen? Eine weitere seltsame Fußnote der Familiengeschichte sei gleichfalls erwähnt: Einer seiner eigenen Söhne ließ sich später umoperieren zur Frau.

Doch zurück zu ihm: Heute weiß man, dass sein Verhältnis zur Mutter, einer fülligen Opernsängerin, lebenslang angespannt war. Als sie starb, blieb der Sohn der Beerdigung fern, als handle es sich um eine entfernte Verwandte. Da war sein Vater schon Jahrzehnte tot. Sein Suizid schmerzte den Sohn, übrigens war es nicht der einzige Freitod in dieser Familie. Der Tod, so schrieb er folgerichtig, sei "eines der Themen, über die ein Mann schreiben kann". Denn schon als junger Mann verfügte er über Erzähltalent, und so zog es ihn in eine berühmte Künstlerstadt.

Bald darauf war er verheiratet und Vater eines Sohnes, doch eigentlich fühlte er sich zu jung für die Rolle des Ernährers. Später sollte er noch dreimal vor den Traualtar treten und nebenher manche Affäre genießen. Dabei ging er stets auf Nummer sicher und ließ sich erst scheiden, wenn die nächste Ehefrau in spe schon im Bett an seiner Seite lag. Der vermeintlich starke Mann brauchte die Nähe der Frau, sonst fühlte er sich verloren – vielleicht meldete sich da ja doch so etwas wie die Sehnsucht nach Mama? Beruflich aber zog er nach und nach alle dicken Fische an Land. Das Fabulieren beherrschte er ohnehin; doch nachdem er die Reduktion zu seiner Kunstform erkoren hatte, wurde er richtig reich und berühmt.

Den Zenit des Erfolges erklomm er freilich erst, als er bereits abzubauen begann, körperlich wie mental. Der Grund, dass er es seinem Vater am Ende gleichtat? Wie viele Männer seiner Generation war er dem Tod bis dahin mehrfach entwischt. So berichtet er von einer Nahtod-Erfahrung, das ihm mit 18 widerfuhr: "Ich fühlte, wie ich sausend meinen Körper verließ, raus, raus, raus…mein ganzes Ich…und ich wusste, dass ich tot war…dann trieb ich dahin, und anstatt dass es weiterging, fühlte ich mich zurückgleiten. Ich atmete, und da war ich wieder…"

Dass er sich während seiner Genesung im Spital unglücklich verliebte und jener ersten versagten Liebe lange nachtrauerte, ist wiederum eine Geschichte, die Anlass zur Spekulation gab: Lag hier der zweite Schlüssel zu seiner verletzten Männlichkeit, seiner Ambivalenz gegenüber allen Frauen?

Der Achämenide Dareios (um 549 bis 486 v. Chr.) begleitete 522 den persischen Großkönig Kambyses II. auf dem Feldzug nach Ägypten. Nach dessen Tod erschlug Dareios den Usurpator Bardiya/Gaumata und ließ sich in Pasargadae zum Großkönig krönen. Ende 521 war das Reich befriedet. Dareios eroberte das Indus-Tal und bekämpfte die rebellischen Saken. Athen arrangierte sich in einem Bündnispakt mit ihm, unterstützte aber den ionischen Aufstand 500 bis 494. In der legendären Schlacht von Marathon besiegte Miltiades 490 eine persische Strafexpedition. Als zweite Residenz neben Susa ließ Dareios Persepolis bauen. Aischylos pries ihn in "Die Perser" als weisen König