Derzeit kann ich meine Träume nicht als angenehm bezeichnen. Ich bin in einer extremen Lebenssituation und so beschäftigt, dass ich im Traum viele Angelegenheiten verarbeite, für die ich tagsüber keine Zeit habe.

Rufus Wainwright 36, geboren in Rhinebeck im US-Staat New York, wuchs als Sohn des Sängers Loudon Wainwright III und der Sängerin Kate McGarrigle in Montreal auf. Er gilt als einer der brillantesten Songschreiber der Gegenwart. Nach zahlreichen Alben, Kompositionen für Filme und Theaterstücke schrieb er die Oper »Prima Donna«, die gerade in London Premiere hatte. Ende April erscheint sein Album »All Days Are Nights: Songs For Lulu«

Letzte Nacht habe ich zum Beispiel von meiner neuen Show geträumt und bin sie immer wieder durchgegangen. Ich werde den ersten Teil allein spielen, ohne ein Wort zu sprechen, und die Songs wie einen Liederzyklus am Klavier singen. Mein Kostümbildner hat für diesen Auftritt einen fünf Meter langen Umhang mit Federn und Glitzersteinen entworfen. Wie wird es wirken, wenn ich damit auf die Bühne komme? Im Traum drehte ich mich um, sah hinter mich und dachte: Was ist das? Mein Umhang ist ja nur anderthalb Meter lang! Es sollten doch fünf Meter sein!

Und dann ist da noch meine Oper Prima Donna. In den monatelangen Vorbereitungen auf die Premiere musste ich über jedes noch so kleine musikalische Ereignis darin nachdenken. Es gibt allein 70 Instrumente in dieser Inszenierung. Meine Augen beginnen sich anzufühlen wie die tausend Augen einer Fliege, jedes einzelne davon beobachtet ein Detail. Ich werfe mich da wirklich ins Feuer. Dennoch erscheinen mir all diese Anstrengungen als ein Weg, mich auf mich selbst zu konzentrieren, auf mein tiefstes Inneres.

Das hat vor allem mit dem Tod meiner Mutter im Januar zu tun. Und mit der Art, wie sie zu gehen beschlossen hatte. Sie weigerte sich, über den Tod zu sprechen. Sie war viel mehr am Leben interessiert. Ich war die ganze Zeit über bei ihr. Als ihre Leber versagte und die Stoffwechselgifte ihren Geist benebelten, driftete sie hinüber in eine Traumwelt. In den letzten Tagen, bevor sie uns verließ, war sie voller Musik. Als wir einmal an ihrem Bett À La Claire Fontaine sangen, ein altes französisches Volkslied, weiteten sich ihre Augen, und sie öffnete ihren Mund, als versuchte sie, mit uns zu singen.

Bei ihrem letzten Atemzug starrte sie in mein Gesicht. Ich konnte sehen, wie das letzte Zucken durch jeden ihrer Gesichtsmuskeln ging, wie das letzte Sauerstoffmolekül aus ihr wich. Ich konnte sehen, wie sie abhob, um wegzufliegen. Und ich hatte das Gefühl, dass sie in ihrer Traumwelt alle Angelegenheiten mit sich geregelt hatte und bereit war, zu gehen. Aber Träume sind seitdem für mich nichts Leichtes mehr.

Danach habe ich mich entschieden, mit aller Kraft ins Leben zu gehen und in meine Arbeit. Ich bin nicht ganz sicher, warum. Zum Teil ist es der Schock. Und es gibt auch diese verrückte künstlerische Energie, die ich gerade erfahre. Es ist, als sei ich auf der Flucht vor der verrinnenden Zeit. Wenn all das hinter mir liegt, würde ich gern mal in die Alpen reisen, nach Zell am See in Österreich , und endlich wieder Skifahren. Vielleicht sehe ich das Gesicht meiner Mutter in einer Schneewehe. Und kann dann Frieden empfinden.

Aufgezeichnet vonRalph Geisenhanslüke