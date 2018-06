Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit als wie die Dummheit", lautet das Motto von Ödön von Horváths berühmtestem Stück. Am Wiener Akademietheater wird der Satz zum Auftakt von einer Kinderstimme in die Dunkelheit gesprochen. Das muss, denkt sich der Zuschauer, die Stimme des kleinen Leopold sein, der später im Stück von den Erwachsenen mit bewusstlos vereinten Kräften aus der Welt geschafft werden wird: von der Mutter Marianne, die den Leopold im Liebeswahn mit dem Feigling Alfred zeugt; von Alfred, der den Leopold am liebsten gleich vernichten würde; von Mariannes Vater, der den Leopold verstößt wie einen Erwachsenen; von Alfreds dummer Mutter, die den Leopold nicht schützt, und von Alfreds diabolischer Großmutter, die ihn durch Hexenkraft und Lieblosigkeit letztlich ermordet.

Angenommen, es wäre der kleine Leopold, der da aus dem Jenseits über jene urteilt, die ihn umgebracht haben und die nun weitermachen, als verfügten sie alle noch über das Recht und die Gabe zu lieben, dann bezöge sich Leopolds Befund von der unendlichen Dummheit auf den Starrsinn, der alle zum Weiterleben bewegt. Obwohl sie doch bewiesen haben, dass sie für das Leben und die Liebe zu blöd, zu eng, zu kalt sind. Sie sollten’s sein lassen. Das suggeriert der tote Leopold am Anfang, und das fühlt der Zuschauer am Ende. Die Aufführung hat nichts getan, um Leopold und uns, die Zeugen seiner Anklage, von dem Urteil abzubringen.

Am Abend zuvor gab es im Wiener Burgtheater ein anderes Stück, in dem das Unheilvolle des Systems Familie in breitem Format vorgeführt wurde, Thomas Vinterbergs Das Begräbnis, ein unfertiges und grobes Schauspiel, worin der allseitige Missbrauch, die böse Lust wie ein Blitzschlag in alle fährt und alle verbindet, vom Großvater bis zum Enkel. Aber Vinterbergs Stück kennt, trotz aller Gewalt (vielleicht gerade deshalb), Hoffnung, Liebe, Geborgenheit, Nachsicht mit den Menschen.

In der neuen Wiener Inszenierung von Horváths Geschichten schießt ebenfalls der Fluch des Bösen durch die Generationen, von der Großmutter bis zum Enkel Leopold, aber es gibt in ihr all das nicht, was es bei Vinterberg gibt. Man ist mit diesem Wiener Wald schnell fertig, weil darin kein Wesen zu finden ist, mit dem man auch nur eine Minute allein sein möchte. Deutlich wird das an der Art, wie in Wien die zentrale männliche Figur, der Strizzi Alfred, gespielt wird.

Alfred tut, was rohe Menschen auf allen Bühnen dieser Welt tun, um sich zu decouvrieren: Er frisst. Er hat ein Grinsen, das exakt so breit ist, dass eine Semmel quer und unzerkaut hineinpasst. Damit ist über Alfred alles gesagt. Er frisst und verbringt den Rest seiner Zeit damit, Speisereste aus seinem Zahnbrassengebiss zu pulen. Die Damenwelt betrachtet er, als sei sein Blick ein Schraubstock, in den die aktuelle Kandidatin gespannt wird. Im Zuschauer entsteht rasch eine amüsierte Wut auf diesen Alfred, aber es ist schwer, sie zu unterscheiden von der Wut, die man auf den Schauspieler Nicholas Ofczarek entwickelt: weil der so zufrieden ist mit der aasigen Eleganz, die er dem Alfred gibt; weil er so zufrieden ist damit, ihn für uns zu erledigen.

Der Regisseur Stefan Bachmann ist, so lautet die Sprachregelung, vor der Premiere erkrankt, und der Schauspieler und Regisseur Sven-Eric Bechtolf brachte die Inszenierung zu Ende; aus gut informierten Spatzen-auf-den-Dächern-Kreisen hört man aber, dass es Streit bei den Proben gegeben habe. Wie auch immer: Dieser Wiener Wald ist, mitten in Wien, eine befremdende Angelegenheit. Der Genius Loci ist auch nicht mehr das, was er mal war.

Der Bühnenbildner Hugo Gretler hat einen Spielplatz geschaffen, in dem alle Schauplätze des Stücks untergehen – das Ufer der Donau, die Stille Straße im 8. Bezirk, das Varieté, die Wachau. Stattdessen sieht man ein Möbellager, eine Landschaft aus Schränken und Kommoden, in deren Klüfte sich die Figuren zurückziehen, wenn sie’s gemütlich haben wollen. Es ist ein bisschen wie das Berliner Holocaust-Mahnmal, nur in Eiche. Es ist der vermöbelte und zersägte Wiener Wald – ein Hinweis auf die Verhältnisse bei Horváth (als Spielort aber tödlich).