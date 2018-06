Inhalt Seite 1 — Vom Kasperli zum Kaspar Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Das Bild, das das Führungsduo auf dem Podium bot, entsprach ganz ihrem Bild in den Medien. Wie ein missmutiger Mandarin thronte Konzernchef Oswald Grübel auf seinem Sessel, ein Wesen mit zugeschwollenen Augen, das man mit Gewalt aus seiner Höhle ans Tageslicht geschleppt hatte. Umso eifriger Präsident Kaspar Villiger. Beflissen, als wär er Grübels Sekretär, drehte und wandte er sich nach allen Seiten, und als er seine Rede hielt, haspelte er sie herunter, als lese er einen fremden Text. War es vielleicht auch. Denn so bankenstramm hatte man ihn noch nie gehört. Dafür bekam er von Grübel hin und wieder einen trägen Blick: Brav, der Mann. Hat seine Lektion gelernt.

Oswald Grübel selbst benötigte für seine Rede kein Manuskript. Er stellte sich hinter das Mikrofon und reihte 20 Minuten lang druckreife Sätze aneinander. Inhalt: Der UBS geht’s wieder gut, und dies vor allem dank der Investmentbank. Als er auf seinen Platz zurückkehrte, waren sich die Aktionäre im Saal einig: Über diesen Mann kann man sagen, was man will. Aber seinen Laden hat er im Griff.

Für Kaspar Villiger dagegen hätte die UBS-Generalversammlung am vergangenen Mittwoch nicht schlimmer beginnen können. "Willkommen in der St. Jakobshalle in Zürich!", hatte er in den voll besetzten Saal gerufen und sekundenlang das schadenfrohe Lachen nicht deuten können, das ihm entgegenrauschte. Dann verbesserte er sich rasch: "In Basel natürlich. Ich wollte nur Ihre Aufmerksamkeit testen."

Doch über mangelnde Aufmerksamkeit musste sich der UBS-Präsident nicht beklagen. Die Volksseele kocht hatte eine Zeitung getitelt, und entladen wollten die Aktionäre ihren Zorn über seinem brav gescheiteltem Haupt. Statt die Boni zu senken, wie vor einem Jahr versprochen, erhöhte sie Villiger auf 3Milliarden Franken. Statt für die Aufarbeitung der Fehler zu sorgen, plädierte er für ein Schwamm-drüber und für Schonung der Schuldigen um Ospel & Co. Statt Anstand in die Abzocker-Bude zu bringen, machte er sich zum Komplizen der alten Garde und zum Gehilfen des neuen Konzernchefs Grübel. "Wird Villiger heute abgewählt?", fragte am 14. April die Leuchtschrift in Basels Hauptbahnhof.

Es sah ganz danach aus. Während sieben Stunden duckte und wand sich Kaspar Villiger unter den verbalen Wurfgeschossen der aufgebrachten Aktionäre. "Kehren Sie endlich den Dreck der letzten Jahre zusammen!", herrschte ihn einer an, als wäre er sein Hausmeister. "Bankenkaspar!", schleuderte ihm ein anderer ins Gesicht. Doch Kaspar Villiger verteidigte sich überraschend gelenkig. Zuerst, sagte er, habe er die seltsamen Sitten und Gebräuche der Bankenwelt ja auch nicht verstanden. Aber die Banker seien, "ob uns das passt oder nicht", wirklich anders und würfen den Bettel hin, sobald ihnen ein anderer mehr Geld biete. Sicher, es sei einiges schiefgelaufen. Doch die "lähmende Aufarbeitung" helfe dem Aktionär auch nicht, oder? Sein Ton wurde immer väterlicher, und wenn ihm das deutsche Wort für einen englischen Fachbegriff nicht gleich einfiel, entschuldigte er sich.

Ein paar Stunden später war Kaspar Villiger unbestrittener Sieger des Tages. Das Rezept stammte aus seiner Politiker-Karriere: Das Volk muss im Glauben gelassen werden, man nehme es ernst. Als Einziger auf dem Podium schaute er ins Publikum. Geduldig hörte er auch dann zu, wenn ein Aktionär zu einer komplizierten Theorie ausholte, alles nochmals aufsagte und mit seinem Wortschwall die Kurve nicht kriegte.