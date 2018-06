So also fühlt sie sich wirklich an, die Präsidentschaft von Barack Obama. Zwei klischeehafte, unrealistische Obama-Bilder haben wir erlebt. Am Anfang stand die Erlöserfigur, die Projektionsfläche für maßlose Hoffnungen, die unmöglich in Erfüllung gehen konnten. Dann kam wie zur Strafe die Karikatur vom schwachen, immer bloß schön redenden, eigentlich schon gescheiterten Präsidenten; peinlich berührt schaute ein globales Publikum auf seine Fußspitzen, als der Mann, der noch fast nichts geleistet hatte, den Friedensnobelpreis zuerkannt bekam.

Jetzt, nachdem er seine Gesundheitsreform im Streit durchgesetzt und die ersten Erfolge bei der Atomabrüstung erzielt hat, erscheint der dritte Obama. Er hat die Macht seines Amtes entdeckt und von ihr Gebrauch gemacht; er wird sie einsetzen bei einer Finanzreform und der Benennung eines neuen Richters für den Obersten Gerichtshof; die kühle, harte Staatenwelt von China bis Israel hat die Selbstenthüllung des Präsidenten als Willensmensch aufmerksam zur Kenntnis genommen. Die Fantasiegestalt Obama ist real geworden. Die Folgen sind beträchtlich – für die USA, für die Welt und für den Begriff und die Möglichkeiten von Politik.

Was die USA angeht, ist Obamas Erfolg mitnichten gesichert. Noch immer ist es wahrscheinlich, dass seine Demokratische Partei bei den Kongresswahlen im November eine Niederlage erleidet, und möglich ist auch, dass Obama selbst 2012 als Präsident nicht wiedergewählt wird. Aber schon jetzt hat er das große Trauma und Tabu der amerikanischen Linksliberalen durchbrochen: das Gefühl, in einem unheilbar konservativen Land als ewige Außenseiter sich verstecken und verstellen zu müssen.

Bill Clinton traute sich nie, die Hegemonie von Marktglauben und Traditionsamerikanertum offen herauszufordern; er war instinktiv davon überzeugt, dass Machtgewinn und Machterhalt für die Demokraten nur durch Anpassung möglich seien. Auch diesmal, in der Rezession der Jahre 2008 ff., wäre der naheliegende, "clintonistische" Rat an den Präsidenten Bescheidenheit gewesen: Krisenmanagement, Kompetenz beweisen, Konzentration auf Jobs, Jobs, Jobs. Obama hat sich dagegen für die Systemreform und für den Konflikt entschieden, für den Versuch, die Vereinigten Staaten tatsächlich sozialdemokratischer und "europäischer" zu machen – das war die symbolische, über das Projekt selbst hinausreichende Bedeutung des Gesundheitsstreits.

Der Blockadekurs der Republikaner und die Hasskampagne gegen einen "Vaterlandsverräter" im Weißen Haus signalisieren die Stärke der Gegenkräfte. Man weiß nicht, wie dieser Kampf ausgehen wird. Aber die politische Landschaft der Vereinigten Staaten hat Barack Obama tatsächlich verändert, der politischen Fantasie neue Räume erschlossen.

Weltpolitisch ermöglicht der dritte, der reale Obama endlich die Nutzung der Chancen, die diese neuartige Führungsfigur bietet. Mit reinem Charisma (Obama I) lässt sich international nichts bewegen, die Schwächlingskarikatur (Obama II) hingegen entstand, weil man dem Präsidenten persönlich die Schuld für die Erschütterung der Macht der USA zuschrieb. Beim jüngsten Großgipfel in Washington, auf dem Obama geduldig Sprechstunde für seine Kollegen abhielt und atompolitische Bemühenszusagen von Chile bis zur Ukraine einsammelte, bekam man stattdessen eine Kostprobe von der Art, wie der US-Präsident seine Rolle tatsächlich versteht: nicht mehr als Weltherrscher, wie George W. Bush es sich vielleicht erträumte, sondern als Vorstandsvorsitzender der Globus AG. Halb Moderator, halb Inhaber einer formlosen internationalen Richtlinienkompetenz.