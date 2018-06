So sauber haben wir sie noch nie gesehen, die wilden Jahre der Studentenbewegung. Selbst die Rauchschwaden in der SDS-Versammlung erscheinen clean, inszeniert als Grusel für eine zigarettenfeindliche Gegenwart. Und Hosea Che wirkt auf dem Wickeltisch keimfrei und macht seinem ungestressten Idealpapa Rudi beim Windelnwechseln keine antiautoritären Schwierigkeiten. Aber da ahnt der Kleine auch noch nicht, dass das Private politisch ist und Papa ihn wenig später im Kinderwagen mal eben auf Bomben betten wird. Schmutzig sind nur die anderen: die bedrohlichen Westberliner Spießer.

Der Revolutionär Rudi Dutschke marschiert am Dienstag in die moderne Walhalla der Deutschen: Er bekommt ein TV-Dokudrama zur besten Sendezeit. Doch während in diesem Genre ansonsten Brandt, Schmidt oder Kohl, jedenfalls Männer im Anzug auftreten, muss Rudi im Pullover hier vor allem gut aussehen und gut sein. Christoph Bach spielt ihn in einer verblüffenden Anverwandlung, inklusive Sprachfärbung. Aber es fehlt das Manische der historischen Gestalt. Und der Zuschauer hofft vergeblich, dass Rudi statt mit "Was heißt SDS?"-Gretchen (Emily Cox) mal mit der schönen Helga (Lisa Marie Janke) in die Kiste springt. Rudi bleibt der gute Gott von West-Berlin, um den die reale Helga Reidemeister vor der Kamera noch immer Tränen vergießt.

Die Filmemacher Stefan Krohmer und Daniel Nocke sind Nachgeborene, die wissen, dass die Revolte heute crazy und sexy zugleich aussieht: Hey, das waren völlig durchgeknallte Typen, aber schon cool auch, mit Idealen und so. Sie lassen perfiderweise die Zeitzeugen Bernd Rabehl und Gaston Salvatore – Letzterer eine Alt-68er-Karikatur, im antiken Sessel vor drei offenen Rotweinflaschen – als peinliche alte Revoluzzer-Säcke übereinander hetzen.

Joscha Schmierer und Peter Schneider geben bräsige Ex-Rebellen. Man fragt sich, warum gerade Eberhard Diepgen und der Journalist Claudius Seidl als Dutschke-Deuter auftreten. Optisch toben sich die Filmemacher aus. Immer wieder geraten Kachelöfen fürs Zeitkolorit ins Bild, vor denen sich junge Menschen tummeln, die aussehen, als wären sie für einen H&M-Werbespot gecastet und wüssten nicht sogleich, wer Ho Chi Minh war: Die Hemden liegen schön am Körper und sind auch beim Tischtennis in Hans Werner Henzes Villa bei Rom nie verschwitzt. Und der Gaston-Salvatore-Darsteller sieht aus wie Jürgen Drews (Ein Bett im Kornfeld): Die Zigarette lässig im Mundwinkel, übersetzt er beim Tellerabtrocknen Che Guevara, während Rudi mittippt. So schön kann Revolution sein.

Dieses Idyll mit integriertem Attentat kennt nur den heiligen Rudi, der nicht mal die Bomben des italienischen Verlegers Feltrinelli zünden will. Eine große Szene wie Dutschkes geballte Faust 1977 am Grab des RAF-Terroristen Holger Meins und seinen Ruf "Holger, der Kampf geht weiter!" lassen Krohmer und Nocke weg; sie passt nicht ins Bild. So manipuliert das siegreiche Schweinesystem. Rudi, der Kampf ist vorbei.

