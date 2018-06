Der italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat den Schriftsteller Roberto Saviano vor zehn Tagen frontal angegriffen. "Die italienische Mafia steht angeblich weltweit an sechster Stelle der kriminellen Organisationen", zitierte Berlusconi eine nicht näher benannte Statistik. Was den Bekanntheitsgrad angehe, besetze sie jedoch Platz eins, "dank der Werbung, die sie durch Fernsehserien und Bücher wie Gomorrha erfährt". Und das werfe ein schlechtes Licht auf Italien.

Werbung für die Mafia? Saviano, Autor von Gomorrha, reagierte auf diesen Vorwurf mit einem offenen Brief an seinen Regierungschef – und Verleger. Der Autor bekam Unterstützung von Kollegen weltweit. So sagte Salman Rushdie, Berlusconi habe Saviano, wenn auch ungewollt, als Angriffsziel präsentiert. Der israelische Schriftsteller David Grossmann nannte Berlusconis Äußerungen "unverantwortlich": "Ein Unglück für Italien".

Seit dem Welterfolg seines 2006 erschienenen Erstlingswerks lebt Roberto Saviano quasi im Untergrund. Zwar hält sich der Dreißigjährige zumeist in Italien auf, aber seine Kontakte zu Angehörigen, Freunden und Kollegen unterliegen der strikten Kontrolle der Militärpolizei, in deren Kasernen er wohnt. Sein bisheriges freies Leben als junger Intellektueller musste Saviano aufgeben, weil ihn die in Gomorrha beschriebenen Clans der neapolitanischen Camorra mit Morddrohungen überziehen. Saviano verzichtet auf persönliche Freiheit, weil der Staat anders nicht für seine Unversehrtheit garantieren kann. Das sagt viel über die Macht der Mafia in Italien.

Gomorrha erscheint in Berlusconis Verlagshaus Mondadori. Weltweit sind bislang mehr als sechs Millionen Exemplare verkauft worden. Gomorrha mag für den Politiker Berlusconi eine imageschädigende Provokation sein, für den Verleger Berlusconi aber ist Savianos Arbeit durchaus gewinnbringend. Auf Savianos Brief antwortete Berlusconis älteste Tochter.

Marina Berlusconi, 43, Spitzname "Zarina" (kleine Zarin), leitet den Verlag Mondadori. Ihren Vater verteidigt sie mit dem Hinweis, er habe Saviano "nicht zensieren, sondern nur kritisieren wollen". Sie selbst teile diese Kritik: "Eine einseitige Publizistik ist nicht die beste Unterstützung für das Ansehen unseres Landes. Saviano sagt zwar, dass Italien die wirksamsten Antimafiagesetze der Welt hat. Aber als italienische Bürgerin finde ich, dass wir alle stolz auf die bislang unerreichten Ergebnisse sein müssen, die die von meinem Vater geleitete Regierung im Kampf gegen die Mafia erzielt hat." Marina Berlusconi fügt hinzu, selbstverständlich garantiere das von ihr geführte Verlagshaus die Meinungsfreiheit seiner Autoren. "Aber dieses Recht gilt für alle." Also auch für sie und ihren Vater.

Silvio Berlusconis Attacke auf den verfolgten Autor Saviano ist nicht einfach nur eine reichlich verspätete Literaturkritik. Alle von der Mafia Verfolgten haben eine gemeinsame Angst: die Furcht, isoliert zu werden. Wer keine gesellschaftliche Unterstützung mehr erhält, wen man fallen lässt, anstatt ihn zu beschützen, der ist für die Mafia ein leichtes Ziel. Der Premier bezeichnet Saviano indirekt als Nestbeschmutzer – und Nestbeschmutzer muss man isolieren. Die Verlegerin Marina Berlusconi stößt in das gleiche Horn, indem sie einen Bestseller ihres eigenen Verlages als "einseitig" und rufschädigend abkanzelt. Und das scheinbar zufällig an dem Tag, als ein sizilianischer Staatsanwalt für Marcello Dell’Utri wegen Mafiaverbindungen elf Jahre Haft forderte. Dell’Utri ist seit Jahrzehnten treuer Gefolgsmann von Berlusconi. Von ihm hat sich der Ministerpräsident nie distanziert.

Für Silvio Berlusconi konzentrieren sich Italien und die italienische Politik ausschließlich in seiner eigenen Person. Wer nicht mitmachen will, muss draußen bleiben oder gehen. Er gehört nicht zu Berlusconis Italien. Sogar seinen Stellvertreter und designierten Nachfolger Gianfranco Fini forderte Berlusconi unverblümt auf, die vor Jahresfrist gemeinsam gegründete Partei PDL zu verlassen. Parlamentspräsident Fini hatte sich zuvor darüber beschwert, nicht in politische Entscheidungsprozesse einbezogen zu werden. Er beklagt einen Rechtsruck der Regierung zugunsten der ausländerfeindlichen Separatistenpartei Lega Nord, die in Norditalien gerade die Regionalwahlen gewonnen hat.