CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag verabschiedet hat. Darin wird nicht nur der kommerzielle Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen in Bayern prinzipiell abgelehnt, sondern auch die Forschung zurück in Labors und Gewächshäuser verbannt.

Plumper kann Populismus kaum sein. "Für ein gentechnikanbaufreies Bayern" ist eine Resolution überschrieben, die die

Die politische Motivation für das Papier steht gleich in seinem ersten Absatz: Nach einer repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie in Allensbach seien 75 Prozent der Befragten in Bayern prinzipiell gegen den Einsatz der Gentechnik in der Landwirtschaft. "70 Prozent", frohlocken die CSU-Parlamentarier, "unterstützen die Forderung, den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen in Bayern generell zu verbieten." Wenn die CSU endlich einmal wieder die Chance haben will, deutlich über 50 Prozent zu landen, muss sie sich diese Meinung offenbar so schnell wie möglich zu eigen machen.

So funktioniert Politik, die Mehrheiten sichert und ihre Ziele garantiert erreicht: Man richtet das eigene politische Programm einfach an von Demoskopen gemessenen Mehrheitspositionen aus. Im entscheidenden Moment wird der Diskurs abgewürgt. Anstatt dass die Politik alles für die Aufklärung der Risiken unternimmt und Forschung fördert, werden Freilandversuche wegen "noch nicht vollständig geklärter" Risiken unmöglich gemacht.

Mit dieser Resolution plant die CSU in Bayern nicht nur einen massiven Eingriff in die verfassungsrechtlich garantierte Forschungsfreiheit. Ganz nebenbei stellt sich die pragmatische Frage, auf welcher wissenschaftlichen Basis die Bayern – wie im Fraktionsbeschluss vollmundig versprochen – ohne Freilandforschung eigene Sicherheitsabstände für Felder mit und ohne Gentechnik-Saatgut definieren sollen.

Dass im Freistaat mit seiner traditionell kleinräumigen Landwirtschaft anders über die Koexistenz von konventioneller oder ökologischer Landwirtschaft und dem Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen diskutiert werden muss als in einigen ostdeutschen Bundesländern mit ihren riesigen Agrarflächen, ist nachvollziehbar. Auch dass "Grundlagen- und Sicherheitsforschung", wie im CSU-Papier betont, "notwendig und wichtig" sind, ist unbestritten.

Bayern hat sich in den vergangenen Jahrzehnten von einer rückständigen Agrarregion zu einem der Innovationszentren der Republik entwickelt. Jetzt setzt die CSU diesen Vorsprung aufs Spiel. Was kurzfristig bei den Wählern punktet, wird in wenigen Jahren von ihnen beklagt werden. Das ist politischer Alltag. Dass aber qua Forschungsverbot eine Kurskorrektur auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnis ausgeschlossen wird, ist ein politischer Skandal.

"Gemeinsam Bayern bewegen" lautet das Motto der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag. Nun müssen die Abgeordneten erklären, wie ein Beschluss des Stillstands eine Bewegung in die Zukunft auslösen soll. Aber vielleicht kann ja bald wieder Allensbach helfen, neue politische Ziele zu formulieren – mit der nächsten Umfrage, die eine Mehrheit von mehr als 70 Prozent verspricht. Garantiert!