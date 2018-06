Seit ein paar Jahren ist die Stuttgarter Staatsgalerie vor allem mit sich beschäftigt. Mit der Renovierung des Altbaus, mit der Schaffung neuer Ausstellungssäle, mit dem Aufbau eines neuen wissenschaftlichen Teams, mit der Neupräsentation der Sammlungsbestände, mit der Kündigung der überkommenen Arbeitsteilung zwischen der Altmeistergalerie und der Museumsburg, die James Stirling für die Kunst des 20. Jahrhunderts gebaut hat. Ehemals flanierte man vom einen Trakt zum anderen, freute sich immer auf den Übergang, wo Edward Burne-Jones seinen anmutigen Perseus von einem Abenteuer ins nächste schickte. Oder man entschied sich mal für die Altvordern, mal für die Zeitgenossen, wie man in München heute in die Alte Pinakothek geht und morgen in die Pinakothek der Moderne. Das ist vorbei. Sean Rainbird, der Direktor, hat aus den Häusern ein Haus gemacht und die Sammlungsteile so verquickt und verkreuzt, dass es keinen eigentlichen Anfang und kein Ende mehr gibt und es gänzlich unerheblich geworden ist, wo man die Staatsgalerie betritt.

Nun ist ja gemischte Tischordnung kein Verstoß gegen die Etikette. Das Cross-over gehört zu den populärsten Antworten auf die angestrengte Pfeillinie, auf der sich die Moderne einmal die Entwicklungsgeschichte der Kultur dachte. Zumal bei Kunst und Künsten des 20. Jahrhunderts empfiehlt es sich durchaus, die Karten gelegentlich zu mischen. Warum sollte in einem Museumsasyl mit dem Türschild Pop-Art nicht auch Jeff Koons gut untergebracht sein? Solche Sprünge über die Jahrzehnte hinweg sind probate Mode geworden, tragen zur gebildeten Museumsunterhaltung bei und haben den Vorzug, dass man sie immer wieder leicht variieren kann. Wohl aber gibt es kein zweites Museum von Rang, das so radikal die chronologische Führungslinie verweigert und wie im Hasenpanier durch die Epochen und Jahrhunderte eilt. Gerade noch ist man von Balkenhols hölzernen Drei Männern auf einer Bank begrüßt worden, staunt ein wenig, wie sich die Sanften mit Hodlers martialischem Rückzug aus Marignano vertragen, und ist ein paar Schritte weiter jählings bei den Märtyrern der Gotik, steht vor dem Kruzifix des Meisters des Polyptychons der Capella Medici und denkt, was hat der Gekreuzigte nun davon, dass ihm Klees Angelus Novus ins heilige Handwerk pfuscht. Stimmungsmäßig ergeben solche Nachbarschaften ja schon Sinn. Aber Hand aufs Herz, was weiß man nun mehr, als dass es diesseits und jenseits der Trennlinie der Aufklärung fromme Bilder gegeben hat?

Möglicherweise teilt solche Fremdheitsgefühle auch nur der grauhaarige Habitué in der Stuttgarter Staatsgalerie. Dem wohl gelaunten Museumspublikum ist nicht anzumerken, dass ihm der Spreizschritt sonderlich schwerfiele, von der Malerei des Barock vor zu Max Beckmann und wieder zurück in die Niederlande des 17. Jahrhunderts. Vielleicht ist dem einen oder anderen ja auch gar nicht aufgefallen, dass der Mann mit den großen Augen neben Cranachs Judith aus dem Jahrhundert des Otto Dix stammt und das Bild neben Francesco Furinis Büßender Magdalena eine späte Abstraktion von Wols ist. Beide sind doch so schön blau.

Irgendwie wird man in der neuen, alten Staatsgalerie schon nach wenigen Metern das Gefühl nicht los, vom Museumspädagogen auf Schritt und Tritt beobachtet zu werden, ob man an all den versteckten Meldestellen auch ordnungsgemäß verschärft nachgedacht hat. Bloß warum nur muss immer etwas gezeigt werden, wenn es doch so unendlich viel zu sehen gibt? Im Schlüsselraum, wo das Hauptwerk der Sammlung, Jörg Ratgebs monumentaler Herrenberger Altar von 1519, auf Barnett Newmans Who is afraid of Red, Yellow and Blue II aus dem Jahr 1967 trifft, empfiehlt der Saaltext Schiller zum besseren Verständnis: "Das Gefühl des Erhabenen ist ein gemischtes Gefühl…"

Das ist es, gemischte Gefühle. Im Bilderbuch der großen Kunst hin und her blättern. Macht Spaß. War aber auch nicht schlecht, als man noch von vorn nach hinten blätterte.