Vielleicht konnte Coimbatore Krishnarao Prahalad noch die jüngste Ausgabe des britischen Wirtschaftsmagazins Economist lesen. Der indische Wirtschaftsprofessor mit Lehrstuhl in Michigan hätte seine wichtigsten Thesen wiedergefunden. Sie handeln von einer Industrie- und Managementrevolution, wie sie vor hundert Jahren die von Henry Ford erfundene Fließbandarbeit und später die von Toyota entwickelte schlanke Produktion verursachte. Doch im 21. Jahrhundert findet die Revolution nicht mehr in den reichen Industrieländern statt, sondern in den Schwellenländern, allen voran in Indien und China. Weil hier Milliarden Menschen auf neue Produkte warten. Allerdings sind diese Menschen arm. Die Kunst der Innovation ist es deshalb, Produkte so zu gestalten, dass sie nicht zehn, sondern neunzig Prozent billiger werden – damit sie nicht zehn Millionen, sondern eine Milliarde neuer Konsumenten erreichen.

Schwierig – aber wer diesen Trick zu beherrschen lernt, schafft eine Revolution; er wird "das Vermögen am Fuße der Pyramide" freischaufeln. So lautet der Titel von Prahalads Bestseller aus dem Jahr 2004. Das Buch habe über die vergangene Dekade immensen Einfluss gehabt, schreibt der Economist, dabei ist es erst vor sechs Jahren erschienen. Ansonsten wird Prahalads Werk im Westen oft unterschätzt.

In Indien hingegen verhält es sich eher andersherum. "Prahalad war der einflussreichste Wirtschaftsdenker der Welt", ist sich die Tageszeitung Economic Times in Delhi sicher. "Er hat nicht nur Unternehmen geholfen, wettbewerbsfähiger zu werden – er hat dafür gearbeitet, die Welt zu verbessern." Große Worte, doch die Hoffnung auf eine bessere Welt, die viele in Indien mit Prahalads Namen verbinden, hat das Land mit seinen 400 Millionen unterernährten Bürgern auch dringend nötig.

Die Auslöschung der Armut durch Profite lautet der Untertitel von Prahalads Buch. Guru für Armut und Profit – so haben ihn Medien zu Hause getauft. Da spiegelt sich sein Traum. Ein Traum, den er sachlich zu begründen wusste. "Die wahre Quelle neuer Marktversprechen sind nicht die wenigen Reichen in der entwickelten Welt und nicht einmal die Konsumenten mittleren Einkommens in den Schwellenländern. Die wahre Quelle sind die Milliarden ehrgeizigen Armen, die zum ersten Mal an der Marktwirtschaft teilnehmen", sagte Prahalad. Vor Unternehmern im südindischen Chennai ließ er einmal kleine, bunt verpackte Schokoladenriegel des US-Großkonzerns NCR verteilen. NCR verkaufte die Riegel in Indien mit gutem Gewinn für umgerechnet weniger als einen Cent – weil der Konzern mit seinem Billigstprodukt Hunderte von Millionen armer Dorfbewohner erreichte.

Für Prahalad war so bewiesen, dass gerade die ganz Großen des kapitalistischen Geschäfts für die ganz Armen arbeiten konnten. Ihre Produkte und ihr Profitinteresse würden sich neue Wege zu den Armen bahnen und damit auch die nötige Infrastruktur schaffen. Prahalad stellte sich Elektrokonzerne vor, die an Indiens 500 Millionen Dorfbewohner, die heute noch ohne Elektrizität leben müssen, Sparlampen verkaufen wollten. Also würden sie besonders preiswerte Solaranlagen gleich mitliefern. "Ich glaube nicht daran, dass wir durch die vorhandenen Mittel behindert werden. Was uns hindert, ist unsere Vorstellungskraft", predigte Prahalad. Ob Kleinkredite, Medikamente oder Computer – erreichen werde die Armen nur, was sich profitabel an sie verkaufen lasse, meinte er.

Prahalad überzeugte nicht nur Wirtschaftsliberale, sondern – zumindest in Indien – auch die Linke. Der Vordenker der indischen Marktreformen stand zwar dem reformerischen Premierminister Manmohan Singh nahe, aber eben nicht nur ihm.

Seinen internationalen Ruf begründete Prahalad in der Management-Theorie. 1990 prägte er mit seinem Schüler Gary Hamel den Begriff der "Kernkompetenz". Gerade versuchte sich Daimler im Flugzeugbau, und auch andere Chefs beschworen die Vielfalt, da bestand Prahalad darauf, dass Unternehmer auf Dauer nur in ihrem Kerngeschäft Höchstleistungen erbringen können. Später legte er das Konzept von der gemeinsamen Produktentwicklung durch Unternehmen und Konsumenten dar. Als sein Hauptwerk aber gilt sein Buch über das Vermögen am Fuß der Einkommenspyramide. Es gab den Anstoß zum billigsten Auto der Welt, dem Nano von Tata Motors.

Ob andere folgen werden? Es ist staubig in indischen und chinesischen Dörfern. Nichts für Krawattenträger. Aber vielleicht haben die Manager der Zukunft gar keine andere Wahl, als dort hinzugehen, um Gewinn zu machen. So jedenfalls prophezeite es Prahalad.

CK, wie man ihn in Indien nannte, verstarb vor wenigen Tagen nach kurzer Krankheit in San Diego, Kalifornien. Er war 68 Jahre alt.