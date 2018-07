Schlimmer hätte es für die Berliner Koalition nicht kommen können. Ein halbes Jahr lang hat die bevorstehende Wahl in Nordrhein-Westfalen den Start der Bundesregierung überschattet und alle wichtigen Weichenstellungen blockiert – und dann das: Ausgerechnet in der Woche vor der Entscheidung muss das spektakuläre Hilfspaket für Griechenland durch den Bundestag geschleust werden – unter Hochdruck, bei maximaler öffentlicher Aufmerksamkeit. Und Angela Merkel, die sich bei der umstrittenen Finanzhilfe lange skeptisch gezeigt hat, muss nun zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt und gegen die Macht des Boulevards begründen, warum Deutschland am Ende doch für die Absicherung der griechischen Schulden einstehen wird.

Die Griechenland-Krise hat nicht nur das Verschleppungskalkül der Koalition durchkreuzt. Auch der Unterforderungswahlkampf 2009 wird im Nachhinein diskreditiert. Es zahlt sich nicht aus, die Probleme zu verschleiern und die Wähler mit unrealistischen Versprechen zu ködern. Spätestens in dieser dramatischen Vorwahlwoche beginnen die Bürger zu ahnen, dass die Krise noch nicht ausgestanden ist, dass auf sie Reformen und Sparzwänge warten, vielleicht sogar noch grundsätzlichere Veränderungen ihres Lebensstils.

Der schwarz-gelbe Erfolg bei der Bundestagswahl, er könnte am Sonntag schon wieder kassiert werden. Die Koalition in Berlin hat mit ihrem desaströsen Start nicht nur ihr eigenes Ansehen ramponiert, sondern auch die schwarz-gelben Wahlaussichten in Nordrhein-Westfalen verdüstert. Und das fatale Karussell dreht sich weiter. Eine Niederlage im bevölkerungsreichsten Bundesland wäre zugleich ein Menetekel für das Berliner Bündnis. Zu desolat haben sich die Regierungspartner in den vergangenen Monaten aufgeführt, als dass ein Absturz in Düsseldorf nicht auch die schwarz-gelbe Perspektive überhaupt bedrohen würde. Verliert Schwarz-Gelb die Wahl, regiert in der Hauptstadt ab sofort eine noch nervösere Koalition.

Es wäre schon wieder der falsche Zeitpunkt. Denn die NRW-Wahl ist die letzte Sichtbarriere, die Schwarz-Gelb gegen die Realität errichtet hat. Danach muss die Koalition den wahrscheinlich härtesten Sparkurs der jüngeren Geschichte durchsetzen, das Phantasma finanzieller Entlastungen auf Jahre hinweg abräumen und unter dem Druck von Verschuldung und Demografie die 2005 abgebrochene Reform des Sozialsystems wieder aufnehmen. Hinzu kommen die anhaltende Auseinandersetzung um den Krieg in Afghanistan und die gerade beginnende Debatte über Zusammenhalt und Zukunft Europas, die mit dem Streit um Griechenland überraschend auf die Tagesordnung befördert worden ist.

Schon für eine gut funktionierende Regierung wäre das eine ziemlich anspruchsvolle Agenda. Wie aber soll man einer Koalition, die bislang vor allem durch Unverträglichkeit, Hysterie und den Mangel an gemeinsamen Perspektiven aufgefallen ist, die Lösung solcher Aufgaben zutrauen?

Als Angela Merkel im Jahr 2005 Kanzlerin wurde, war die Lage im Land nach den rot-grünen Reformen besser als die Stimmung. Und sie bekam einen Koalitionspartner an die Seite, mit dem sie selbst Ausnahmesituationen wie die Finanzkrise durchstehen konnte. Heute ist es umgekehrt. Nachdem man sich schon daran gewöhnt hat, dass die schlimmsten Krisenprognosen am Ende doch nicht wahr werden, ist die Stimmung wieder entspannt. Doch mit der Euro-Krise schleicht sich die leise Ahnung ein, der griechische Notfall könne mehr über die deutsche Lage verraten als gemeinhin angenommen. Wer die Kanzlerin dieser Tage über den Sanierungsfall Griechenland dozieren hört, der fragt sich, ob sie in ähnlicher Tonlage demnächst auch zu Hause argumentieren muss. Aber nicht einmal ihre eigene Partei, die nach den absehbaren Verlusten in Nordrhein-Westfalen mit Distanz auf ihre Vorsitzende blicken wird, wäre für sie eine verlässliche Stütze.

Wenn nach dem Wahltag der Handlungsdruck sprunghaft steigt, die Koalition weiter taumelt und vielleicht sogar die Opposition gestärkt aus der Wahl hervorgeht, werden sich alle Erwartungen auf Angela Merkel richten. Nicht weil sie bislang solche Erwartungen durch demonstrative Führungsstärke geweckt hätte, sondern weil es in der Verantwortung ihres Amtes liegt, Krisen zu bewältigen – und niemand mehr da ist, mit dem sie sich diese Aufgabe teilen könnte.

Deshalb wartet auf Angela Merkel nach der Entscheidung in Nordrhein-Westfalen eine schwere Bewährungsprobe. Sie wird ihr nicht ausweichen können – egal, ob sie es weiter mit einem unkalkulierbaren Partner zu tun hat oder nicht, egal, ob ihre Partei sie unterstützt, egal, ob die Koalition ihre Mehrheit im Bundesrat verliert. Je komplizierter die Lage, desto mehr wird es auf die Kanzlerin ankommen. So einfach ist das von jetzt an, und so schwierig. Vielleicht wird Angela Merkel am Wahlabend den Zenit ihrer Kanzlerschaft überschreiten. Oder sie steht vor einem Neubeginn. Dazwischen bleibt wenig Raum.

